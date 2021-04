VfL Wolfsburg hat offenbar Ex-Bayern-Talent Niklas Dorsch im Visier

Der VfL Wolfsburg ist auf der Suche nach neuen Spielern offenbar auf ein früheres Bayern-Talent gestoßen. Niklas Dorsch soll das Interesse der Verantwortlichen geweckt haben.

Wie Bild berichtet, ist Wolfsburg am Mittelfeldspieler dran. Der 23-Jährige, der die Jugend des FC Bayern durchlief und in der Saison 2017/18 beim Bundesliga-Debüt direkt ein Tor erzielte, spielt derzeit in Belgien bei KAA Gent.

Dort hat Dorsch noch Vertrag bis 2024, doch aufgrund der Coronavirus-Pandemie und den dadurch fehlenden Einnahmen soll er bei einer Ablösesumme im oberen einstelligen Millionenbereich zu haben sein.

Dorsch überzeugte bei der U21-EM und half dem DFB-Team dabei, das Viertelfinale zu erreichen.

Dass er künftig wieder Bundesliga spielen wolle, sagte er bereits während des Turniers: "Es war von vornherein klar, dass Gent ein Zwischenschritt für mich ist. Natürlich bin ich bereit für mehr, muss ich ehrlich sagen."

In welcher Kategorie sein nächster Verein spielen soll, gab Dorsch ebenfalls selbstbewusst zu Protokoll: "Wenn du mal bei Bayern gespielt hast und aus der Region kommst, dann ist es dein Ziel, auch bei so einem großen Verein wieder zu spielen." Wolfsburg befindet sich derzeit auf Kurs in Richtung Champions League.