VfL Wolfsburg - FC Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 29. Spieltag empfängt der VfL Wolfsburg den FC Bayern München. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

VfL Wolfsburg - FC Bayern München: Zeit, Ort, Stadion

Das Spiel zwischen den Wolfsburgern und ihren Gästen aus München findet am heutigen Samstagnachmittag, also am 17.4.2021, statt. Der Anstoß erfolgt - wie am Samstagnachmittag in der Bundesliga gewohnt - um 15.30 Uhr.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Austragungsort der Partie ist die Volkswagen Arena in Wolfsburg. Die Arena in der niedersächsischen Stadt bietet Platz für bis zu 30.000 Zuschauer. Aufgrund der Coronapandemie wird auch dieses Spiel aber vor leeren Rängen stattfinden müssen.

VfL Wolfsburg - FC Bayern München heute live im TV und Livestream

Im Free-TV könnt Ihr das Duell zwischen den beiden deutschen Top-Teams heute nicht sehen. Die Partie läuft - wie alle Bundesliga-Begegnungen am Samstagnachmittag - exklusiv auf Sky.

Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel live und in voller Länge. Ihr könnt Wolfsburg gegen Bayern auch als Teil der Konferenz verfolgen, diese läuft ebenfalls auf Sky.

Ihr könnt die Begegnung auch im Livestream sehen. Dafür bietet Sky seinen Service SkyGo an. Eine weitere Option ist, ein SkyTicket zu erwerben. Damit könnt Ihr Sky ebenfalls im Livestream sehen.

Falls Ihr kein Sky-Abo habt und auch kein Ticket erwerben wollt, sind vielleicht die Highlights des Spiels etwas für Euch. Nur 40 Minuten nach dem Abpfiff könnt Ihr die besten Szenen von Wolfsburg gegen Bayern auf DAZN sehen. Als Neukunde könnt Ihr den Streamingdienst einen Monat lang kostenlos testen.

VfL Wolfsburg - FC Bayern München heute im Liveticker

Ihr könnt oder wollt das Spiel des VfL gegen den deutschen Rekordmeister nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann wollt Ihr es vielleicht im Liveticker verfolgen. Das könnt Ihr bei SPOX tun, wir bieten für jede Bundesliga-Partie einen Liveticker an.

Hier geht's zum Liveticker von Wolfsburg gegen Bayern.

Hier findet Ihr den Konferenz-Liveticker.

VfL Wolfsburg - FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon - X. Schlager, Gerhardt - R. Baku, Philipp, Brekalo - Weghorst

Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon - X. Schlager, Gerhardt - R. Baku, Philipp, Brekalo - Weghorst FC Bayern München: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Javi Martinez - L. Sane, T. Müller, Coman - Choupo-Moting

© getty Koen Casteels will seinen Kasten sauber halten.

Bundesliga: Die Tabelle