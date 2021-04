VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Bundesliga-Saison 2020/21 neigt sich langsam dem Ende zu. Am 30. Spieltag stehen sich der VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg gegenüber. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und schaue die Highlights von VfB Stuttgart gegen Wolfsburg bereits 40 Minuten nach Abpfiff!

Der VfL Wolfsburg spielt eine starke Saison. Mit 54 Punkten nach 29 Spielen sind die Wölfe nicht nur auf Europa-Kurs, sondern Stand jetzt auch für die Champions League qualifiziert. Noch gibt es jedoch einige Hürden zu überwinden. Heute ist die Hürde der VfB Stuttgart.

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg: Anstoß, Ort, Stadion

Die Partie steigt am heutigen Mittwoch, 21. April, um 20.30 Uhr. Die Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart dient dabei als Spielstätte. Das Stadion der Schwaben, das im Normalfall Kapazität für 60.449 Fans hat, muss wegen der andauernden Corona-Pandemie leer bleiben.

© getty Der VfL Wolfsburg ist auf Champions-League-Kurs.

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Für die Bundesliga teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte. Die meisten Spiele zeigt jedoch Sky. So ist auch heute der Pay-TV-Sender für die Übertragung der Bundesliga-Partie zwischen Stuttgart und Wolfsburg verantwortlich.

Fünf Minuten vor Anpfiff, also um 20.25 Uhr, beginnt die Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 4 HD. Roland Evers ist als Kommentator im Einsatz. Falls Ihr auch die Parallelspiele verfolgen möchtet, hat Sky auch dafür mit Sky Sport Bundesliga 2 HD den passenden Sender für Euch. Die Konferenz startet um 21.15 Uhr.

Mittels SkyGo-Abonnement könnt Ihr Euch das Spiel zudem im Sky-Livestream freischalten. Ein SkyTicket verschafft Euch ebenfalls einen Zugang zum Livestream.

Die Highlights der Partie seht Ihr dann nach Abpfiff bei DAZN. Der Streamingdienst überträgt zahlreiche Partien der Primera Division, Serie A, Ligue 1, Champions League, Europa League sowie ausgewählte Spiele der Bundesliga live und in voller Länge.

Das Livestream-Angebot von DAZN umfasst außerdem eine Menge anderer Sportarten wie US-Sport (NHL, MLB, NBA, NFL), Wintersport, Darts, Handball, Tennis, Kampfsport uvm.

Um darauf zugreifen können, braucht Ihr ein Abo, das im Monat 11,99 Euro oder im Jahr 119,99 Euro kostet. Doch davor haben Neu-Kunden die Möglichkeit, einmalig DAZN 30 Tage lang zu testen.

Die Assist-Könige Europas: Thomas Müller im internationalen Vergleich © getty 1/23 Beim 3:2-Sieg gegen Wolfsburg bereitete Thomas Müller das 3:1 von Jamal Musiala vor. Müller ist der Assist-König der Bundesliga. Doch wie sieht es im internationalen Vergleich aus? Wir schauen auf die besten Vorlagengeber aus den Top-5-Ligen Europas. © imago images 2/23 Platz 22: u.a. Toni Kroos (Real Madrid, 27 Spiele), Lionel Messi (FC Barcelona, 28 Spiele), Dani Olmo (RB Leipzig, 29 Spiele) – 8 Assists © imago images 3/23 PLATZ 11: Jonathan Bamba (OSC Lille) – 9 Assists in 33 Spielen © getty 4/23 PLATZ 11: Memphis Depay (Olympique Lyon) – 9 Assists in 32 Spielen © getty 5/23 PLATZ 11: Heung-Min Son (Tottenham Hotspur) – 9 Assists in 31 Spielen © getty 6/23 PLATZ 11: Romelu Lukaku (Inter Mailand) – 9 Assists in 29 Spielen © getty 7/23 PLATZ 11: Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rom) - 9 Assists in 27 Spielen © getty 8/23 PLATZ 11: Leroy Sane (FC Bayern) – 9 Assists in 27 Spielen © getty 9/23 PLATZ 11: Alvaro Morata (Juventus) – 9 Assists in 25 Spielen © getty 10/23 PLATZ 11: Kingsley Coman (FC Bayern) – 9 Assists in 24 Spielen © getty 11/23 PLATZ 11: Angel Di Maria (PSG) - 9 Assists in 23 Spielen © getty 12/23 PLATZ 11: Borna Sosa (VfB Stuttgart) – 9 Assists in 23 Spielen © getty 13/23 PLATZ 11: Jadon Sancho (Borussia Dortmund) – 9 Assists in 21 Spielen © getty 14/23 PLATZ 7: Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt) – 10 Assists in 27 Spielen © getty 15/23 PLATZ 7: Iago Aspas (Celta Vigo) – 10 Assists in 26 Spielen © getty 16/23 PLATZ 7: Jack Grealish (Aston Villa) – 10 Assists in 22 Spielen © getty 17/23 PLATZ 7: Joshua Kimmich (FC Bayern) - 10 Assists in 22 Spielen © getty 18/23 PLATZ 3: Bruno Fernandes (Manchester United) – 11 Assists in 31 Spielen © getty 19/23 PLATZ 3: Filip Kostic (Eintracht Frankfurt) – 11 Assists in 25 Spielen © getty 20/23 PLATZ 3: Kevin De Bruyne (Manchester City) – 11 Assists in 24 Spielen © getty 21/23 PLATZ 3: Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) – 11 Assists in 20 Spielen © getty 22/23 PLATZ 2: Harry Kane (Tottenham Hotspur) – 13 Assists in 30 Spielen © getty 23/23 PLATZ 1: Thomas Müller (FC Bayern) - 17 Assists in 27 Spielen

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg: Bundesliga heute im Liveticker

In Form eines Livetickers bietet auch SPOX die Begegnung VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg an. Treffer, Elfmeter, Rote Karten, Wechsel - über all dies werdet Ihr mit dem Ticker informiert.

Hier geht's zum Liveticker: VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg.

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Stuttgart: Kobel - Anton, Karazor, Kempf - Massimo, W. Endo, Castro, Churlinov - P. Förster, Klimowicz - Kalajdzic

Wolfsburg: Casteels - R. Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon - X. Schlager, Arnold - Mehmedi, Gerhardt, Philipp - Weghorst

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle