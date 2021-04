Bundesliga - Stimmen und Reaktionen: Schalke-Abstieg? Knäbel und Asamoah reagieren emotional

Schalkes Abstieg macht den Verantwortlichen zu schaffen und führt fast zu Tränen, Joshua Kimmich hofft auf Flick als nächsten Bundestrainer und Matchwinner Jonas Hector freut sich über den Überraschungssieg gegen RB Leipzig.

SPOX hat die wichtigsten Stimmen zum 30. Spieltag der Bundesliga von Sky und den Pressekonferenzen zusammengefasst.

Dimitrios Grammozis (Trainer FC Schalke 04): "Es ist eine sehr bittere Stunde für alle Schalker, insbesondere für alle Fans, alle Mitarbeiter. Wir sind brutal enttäuscht, dass die Gewissheit da ist, dass wir in die 2. Bundesliga müssen. Dieser Moment ist sehr, sehr bitter. Man muss das erst einmal sacken lassen. Wir werden kein Spiel abschenken, werden keine Sachen machen, die nicht gut für den Verein sind."

Gerald Asamoah (Funktionär FC Schalke 04): "Mir geht es nicht gut. Ich kann mir vorstellen, wie die Schalker Fans gerade am Fernseher weinen. Wir wussten, was auf uns zukommt. Aber wenn man merkt, dass es so weit ist, ist es hart. Wir haben alle enttäuscht, wir müssen uns alle hinterfragen."

Peter Knäbel (Sportvorstand FC Schalke 04): "Es hat sich abgezeichnet, aber es tut trotzdem ungemein weh. Wir trauern mit unseren Fans, mit unseren Mitgliedern, mit alle den Menschen, die Schalke 04 die Treue halten, besonders in schlechten Zeiten. Da kommen wir wieder raus. Wir werden alles tun, um diesen Verein wieder dahin zu bringen, wo er hingehört."

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Wir haben viele Chancen kreiert, aber es hat lange gedauert, bis wir das Tor gemacht haben. Wir mussten über die gesamte Distanz fighten, das hat die Mannschaft hervorragend gemacht. Es war unheimlich wichtig, dass wir uns nur mit uns selbst beschäftigt haben."

Manuel Prietl (Arminia Bielefeld): "Für Schalke tut es mir leid. Es ist so ein großer Klub, und sie werden irgendwann wieder Bundesliga spielen."

FC Schalke 04 steht als Absteiger fest: So reagierte das Netz © getty 1/14 Durch die 0:1-Niederlage gegen Bielefeld steht der vierte Bundesliga-Abstieg der Schalker Vereinsgeschichte bereits fest. Nach 30 Jahren Erstliga-Zugehörigkeit wird Schalke ab kommender Saison in der 2. Liga antreten. So reagiert das Netz. © Twitter 2/14 © Twitter 3/14 Gianni Costa (Chefreporter Sport bei der Rheinischen Post) © Twitter 4/14 Andreas Ernst (Schalke-Reporter bei Funke Sport) © Twitter 5/14 © Twitter 6/14 © Twitter 7/14 Dirk große Schlarmann (Reporter bei Sky) © Twitter 8/14 Alexander Baumjohann (früherer Schalke-Spieler) © Twitter 9/14 © Twitter 10/14 1. FC Nürnberg © Twitter 11/14 FUMS-Magazin © Twitter 12/14 Andreas Ernst (Reporter bei Funke Sport) © Twitter 13/14 Peter Müller (Redaktionsleiter Funke Sport) © Twitter 14/14 Tobias Escher (Freier Journalist und Taktik-Experte)

Sven Bender (Bayer 04 Leverkusen): "Wir wissen, dass wir noch einige Spiele gewinnen müssen, aber es hätte gut getan, hier etwas mitzunehmen. Ich will die Leistung der Bayern nicht schlecht reden, ich glaube, dass sie sehr gut gespielt haben. Für uns wäre aber auch viel mehr drin gewesen. Von dem, was wir uns vorgenommen haben, haben wir in der ersten Halbzeit ganz wenig gezeigt."

Hannes Wolf (Trainer Bayer 04 Leverkusen): "Wir hatten uns sehr viel vorgenommen, aber gehen schon nach sieben Minuten in Rückstand. Nach dem 0:2 ist das Vertrauen runtergegangen. In der Halbzeit haben wir uns gestrafft und ein offenes Spiel gemacht. Bayern hatte zwar auch noch einige Chancen, aber auch wir hatten ein paar Momente, wo wir nah dran waren. Gegen Bayern brauchst du einen Toptag. Jetzt gilt es gegen Frankfurt die Punkte zu holen, um wieder europäisch dabei zu sein."

Hansi Flick (Trainer Bayern München): "Ich habe zur Mannschaft vor dem Spiel gesagt, dass wir einen riesigen Schritt in die richtige Richtung machen können, das haben wir gemacht. Wir wollen jetzt auch in Mainz gewinnen. Ich bin mit der Mannschaft sehr zufrieden, wir wollten, dass die Null steht, das ist uns gelungen."

Joshua Kimmich (FC Bayern München) über das nahende Aus von Flick im Sommer bei den Bayern: "Es war schon immer unnötigerweise eine Diskussion da, obwohl wir erfolgreichen Fußball gespielt haben", sagte Kimmich bei Sky: "Irgendwo hat man damit gerechnet. Jetzt hoffe ich, wenn es im Sommer so kommt, dass er beim DFB übernehmen wird."

FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken zum Spiel gegen Bayer Leverkusen © getty 1/17 Der FC Bayern hat dank einer souveränen und geschlossenen Mannschaftsleistung einen großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Beim 2:0 gegen Bayer Leverkusen überzeugte vor allem ein Mittelfeldspieler. © getty 2/17 MANUEL NEUER | Tor | Note: 2,5 | Hielt seinen Kasten sauber. Wurde bis auf einen Schuss von Nadiem Amiri (75.) aber auch kaum geprüft. Bei Leverkusens Lattentreffer in der 70. hatte der Welttorhüter ein wenig Glück. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD | Rechte Verteidigung | Note: 3,5 | Löste seine Defensivaufgaben solide. Trat – wie schon zuletzt in Wolfsburg – offensiv aber kaum in Erscheinung. © getty 4/17 JEROME BOATENG | Innenverteidigung | Note: 3,0 | Machte seinen Job im Münchner Abwehrzentrum solide. Gewann 60 Prozent seiner Zweikämpfe. Nach einer guten Stunde war Schluss für Boateng. © getty 5/17 LUCAS HERNANDEZ | Innenverteidigung | Note: 3,0 | Präsentierte sich ähnlich souverän wie Boateng. Überzeugte auch mit guter Spieleröffnung. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES | Linke Verteidigung | Note: 2,5 | Beherzter Auftritt des Kanadiers. Schaltete sich immer wieder ins Offensivspiel ein. Hatte mit fast 110 Ballaktionen die meisten aufseiten des FCB. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH | Zentrales Mittelfeld | Note: 2,5 | Gewann zwar nur knapp über 30 Prozent seiner Zweikämpfe, initiierte aber viele gute Angriffe des Rekordmeisters. Zudem erzielte Kimmich den sehenswerten Treffer zum 2:0. © getty 8/17 DAVID ALABA | Zentrales Mittelfeld | Note: 2,0 | Deutlich stärker als am Samstag in Wolfsburg. Überzeugte mit sicherem und klugem Passspiel sowie einigen wichtigen Balleroberungen. Die Treffer zum 1:0 und 2:0 leitete Alaba mit Halbfeld-Flanken ein. © getty 9/17 KINGSLEY COMAN | Rechtsaußen | Note: 3,0 | Mit vier Torschussvorlagen einer der aktivsten Offensivspieler. Die letzte entscheidende Aktion gelang dem Franzosen oft aber nicht. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER | Offensives Mittelfeld | Note: 3,5 | Gab zwei Torschüsse ab. Ansonsten kam aber – für seine Verhältnisse – nicht viel von dem Bayern-Urgestein. © getty 11/17 JAMAL MUSIALA | Linksaußen | Note: 2,5 | Nicht so stark und spielentscheidend wie noch in Wolfsburg. Traute sich aber viel zu, bestritt mit 32 Zweikämpfen die meisten aufseiten der Münchner und gab auch die meisten Schüsse (fünf) ab. © getty 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING | Sturm | Note: 2,5 | Stellte nicht nur mit seinem Tor zum 1:0 seine Tauglichkeit als Backup für Robert Lewandowski einmal mehr unter Beweis. Agierte wieder gut als Wandspieler und bereitete sechs Torschüsse vor – Bestwert. © getty 13/17 TANGUY NIANZOU | Innenverteidigung (eingewechselt) | Note: 3,0 | Kam in der 63. für Boateng. Verrichtete seine Arbeit als Innenverteidiger solide. © getty 14/17 LEON GORETZKA | Offensives Mittelfeld (eingewechselt) | Note: 3,0 | Ersetzte Müller in der 63. und nahm eine offensivere Rolle als gewohnt ein. Konnte sich nicht mehr entscheidend in Szene setzen. © getty 15/17 LEROY SANE | Rechtsaußen (eingewechselt) | Note: 3,5 | Löste, ebenfalls nach etwas mehr als einer Stunde, Coman ab. Ließ eine Großchance in der 77. liegen, als er den Ball nach Vorlage von Choupo-Moting gen Himmel drosch. © getty 16/17 BOUNA SARR | Rechte Verteidigung (eingewechselt) | keine Bewertung | Löste Pavard in der 82. ab. Ohne nennenswerte Aktion. © getty 17/17 CHRISTOPHER SCOTT | Linksaußen (eingewechselt) | keine Bewertung | Kam in der 82. für Musiala. Wie Sarr hatte Scott keinen Einfluss mehr auf die Partie.

Jonas Hector (Kapitän 1. FC Köln): "Generell ist es mir egal, wer die Tore schießt. Die haben uns in den letzten Wochen gefehlt, auch weil ich ein paar Dinger versemmelt habe. Heute haben alle alles für den Sieg getan. Das ist absolut wichtig für die kommenden Wochen."

Friedhelm Funkel (Trainer 1. FC Köln): "Wir hatten in der ersten Halbzeit viel, viel Glück, da kann es keine zwei Meinungen geben. Sie haben uns in unserer Hälfte fast erdrückt. Wir sind kaum in Ballbesitz bekommen, die Mannschaft ist aber nicht eingebrochen. Am Schluss war es dann eine wahre Abwehrschlacht, anders geht es nicht. Wir wollen in der Liga bleiben, und neben aller Leidenschaft brauchst du da auch Glück. RB war die klar bessere Mannschaft. Wir werden in den verbleibenden vier Spielen jetzt alles tun, um uns eine Ausgangsposition zu verschaffen, mit der wir in der Liga bleiben können."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Wir hatten einen sehr guten Start ins Spiel, wir hatten früh Riesenchancen, haben diese aber nicht genutzt, auch später treffen wir das Tor nicht. Wenn man die Spiele gegen Hoffenheim und Köln zusammennimmt, waren es 41:10 Torschüsse für uns und 1:2 Tore gegen uns. Ich würde nicht sagen, dass die Luft bei uns raus ist. Wir haben mit genug Power gespielt, um zu gewinnen. Die Analyse ist total simpel: Es ist kein Charakterding, es fehlt nicht die Lust, es fehlen einfach die Tore, der Killer-Instinkt. Ich ärgere mich eher darüber, dass wir hier nicht gewonnen haben, als darüber, dass wir nicht Meister werden."

Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt): "Es war ein hart umkämpfter Sieg. Klar waren wir ein bisschen unter Druck. Wir wollten die Verfolger auf keinen Fall näher ranlassen. Wir sind wirklich froh, dass wir gewonnen haben."

Bundesliga: Die Ergebnisse am 30. Spieltag