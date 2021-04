Schalke 04 - FC Augsburg: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga treffen im ersten Sonntagsspiel des 28. Spieltags Schalke 04 und der FC Augsburg aufeinander. SPOX sagt Euch, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Schalke 04 - FC Augsburg: Termin, Spielort

Der FC Schalke 04 empfängt den FC Augsburg am heutigen Sonntag, den 11. April in der Gelsenkirchener Veltins-Arena, die wegen der Coronavirus-Pandemie für Zuschauer aber geschlossen bleiben muss. Angestoßen wird das Aufeinandertreffen an diesem 28. Spieltag der Bundesliga um 15.30 Uhr.

Begegnung: FC Schalke 04 - FC Augsburg

FC Schalke 04 - FC Augsburg Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Datum: 11. April 2021

11. April 2021 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

"Strafraum-Kobra" statt Real-Legende: Die kuriosen Beinahe-Transfers von Schalke 04 © getty/SPOX 1/38 Vor nicht allzu langer Zeit war Schalke 04 noch eine große Adresse in Europa, fernab existenzieller Geldsorgen und dem drohenden Abstieg. Große Namen, wie Fernando Morientes, der am 5. April 2021 45 wird, wurden damals gehandelt. SPOX blickt zurück. © getty 2/38 FERNANDO MORIENTES: Im Sommer 2003 war Schalke auf der Suche nach einem Nachfolger für den aussortierten Emile Mpenza bei Real Madrid fündig geworden. Dort drückte Fernando Morientes im Starensemble der Galacticos nur noch die Bank. © getty 3/38 Mit den Königlichen hatten sich die Schalker um Manager Assauer und Andreas Müller auf eine Ablöse in Höhe von 10 Mio. Euro geeinigt. Knackpunkt war jedoch das Gehalt von Morientes in Höhe von 2,7 Mio. Euro. © getty 4/38 "Wir haben versucht, seinem Berater klar zu machen, dass es für Morientes besser ist, bei Schalke zu spielen, als bei Real auf der Bank zu sitzen", sagte Müller der Welt. Der vom neuen S04-Trainer Heynckes gewünschte Morientes kam dennoch nicht. © getty 5/38 Der Spanier entschied sich für einen Wechsel zur AS Monaco, die er mit neun Toren ins CL-Finale schoss. Schalke holte an seiner Stelle den 34-jährigen Edi Glieder vom SV Pasching. Seine magere Bilanz: 16 BL-Spiele, 1 Tor. Eine absolute Transfer-Schlappe. © IMAGO / Ulmer 6/38 Kultstatus hat die "Strafraum-Kobra" auf Schalke trotzdem. "Die Fans haben schnell gemerkt, dass ich immer malocht habe. Das hat ihnen gefallen", resümierte Glieder Jahre später in einem Interview. © getty 7/38 SAMUEL ETO’O: Als Schalke 04 in der Saison 2001/02 in der Gruppenphase der Champions League auf den RCD Mallorca traf, war der Kameruner gerade einmal 20 Jahre alt. Im ersten direkten Duell schoss Eto’o den Siegtreffer für die Mallorquiner … © getty 8/38 … und soll deshalb ins Blickfeld des damaligen S04-Managers Rudi Assauer gelangt sein. 2003 wollte Assauer Eto’o dann zu Schalke locken, die 10 Mio. Euro Ablöse waren ihm aber zu viel. Barca zahlte 2004 27 Mio., ein Geschäft, das sich lohnen sollte. © getty 9/38 Eto’o schoss für Barca 130 Tore in 199 Spielen, gewann mit den Katalanen 2-mal die Champions League. Als er mit Barca 2007/08 erneut gegen Schalke im CL-Viertelfinale spielte, sagte er bei SPOX und Goal, dass er gar nichts über Schalke wisse. © getty 10/38 SERGE GNABRY: Als Leroy Sane 2016 die Knappen verließ, klaffte auf den offensiven Flügeln ein Loch, das es zu füllen galt. Ohne den Shootingstar und ohne Ersatz "haben wir den Start komplett in den Sand gesetzt", sagte der damalige S04-Trainer Weinzierl. © getty 11/38 Im Interview mit dem Sportbuzzer berichtete Weinzierl von den fünf Niederlagen zu Saisonbeginn und gab zu, mit der Transferpolitik nicht zufrieden gewesen zu sein, weil "wir Serge Gnabry hätten holen können, der schon zu Gesprächen auf Schalke war". © getty 12/38 Statt Gnabry, der damals noch bei Werder Bremen unter Vertrag stand, holte S04 unter anderem Breel Embolo für 26,5 Mio. und für den heutigen Bayern-Star war schlichtweg nicht mehr genug Geld da. © getty 13/38 "Ich hätte mich mehr durchsetzen müssen. Wenn der Verein sagt, dass Gnabry mit 5 Millionen zu teuer ist, hätte ich in der Nachbetrachtung mich sicher noch mehr für einen Transfer einsetzen müssen", bedauerte Weinzierl den verpassten Transfer. © getty 14/38 Gnabry wechselte nach der Spielzeit für 8 Mio. Euro zum FC Bayern, wurde umgehend nach Hoffenheim verliehen und ist seit seiner Rückkehr beim deutschen Rekordmeister und in der Nationalmannschaft eine feste Größe. © getty 15/38 SILAS WAMANGITUKA: Der Kongolese vom VfB Stuttgart, der nach einer hervorragenden Hinrunde bis zu seinem kürzlich erlittenen Kreuzbandriss in aller Munde war, wäre im Sommer 2019 fast bei Schalke gelandet. © getty 16/38 Wie die Bild berichtete, seien die Knappen neben dem VfB mit Paris FC wegen Wamangituka in Kontakt gewesen, hatten nach der Verpflichtung von Wunschspieler Ozan Kabak (für 15 Mio. Euro) aber nicht mehr genug Geld übrig. © getty 17/38 Wamangituka ging für 8 Mio. Euro zum VfB, machte bereits in der Aufstiegssaison mit 15 Torbeteiligungen auf sich aufmerksam und startete in seiner zweiten Saison in Stuttgart endgültig durch. © getty 18/38 THOMAS TUCHEL: Im Sommer 2014 deutete sich bereits das Ende von Trainer Jens Keller auf Schalke an, weshalb sich der damalige Manager Horst Heldt nach Alternativen umsah und bei Thomas Tuchel vorstellig wurde. © getty 19/38 "Wir waren sehr, sehr weit", erklärte Heldt gegenüber Sky. Tuchel hatte die Mainzer Profis von 2009 bis 2014 trainiert und "hätte sich das auch vorstellen können. Aber er hatte in Mainz noch einen Vertrag bis 2015", begründete Heldt sein Zögern. © getty 20/38 Tuchel, der sich selbst ein Sabbatjahr nach 2014 verordnet hatte, ging 2015 zum BVB, gewann dort den Pokal, wurde bester Vizemeister der Bundesligageschichte und gilt heute bei Chelsea als einer der besten Klubtrainer der Welt. © getty 21/38 Heldt wusste schon 2016, welche Chance ihm damals durch die Lappen gegangen war. "Vielleicht hätte ich mir die Unterschrift von ihm besorgen müssen, alles andere hätten wir dann später geklärt", bedauerte Heldt die damaligen Vorgänge. © getty 22/38 Anstelle von Tuchel beerbte Robert Di Matteo Keller auf dem Schalker Trainerstuhl. Vom Glanz des Champions-League-Sieges mit Chelsea 2012 versprühte er bei S04 aber recht wenig und wurde nach dem letzten Spieltag der Saison schon wieder entlassen. © IMAGO / Chai v.d. Laage 23/38 ZVEJDAN MISIMOVIC: Er war der Denker und Lenker im Wolfsburger Meisterjahr und wollte 2010 seinem Schleifer Felix Magath auf dessen Wunsch zu Schalke 04 folgen. Dass der Wechsel platzte, sei "die einzige Sache, die ich ein wenig bereue", sagte Misimovic. © getty 24/38 Er sei sogar bereits auf dem S04-Gelände gewesen, "der Stift zur Unterschrift lag quasi bereit und dann wurde mir der Wechsel leider verweigert", erzählte Misimovic im vergangenen Jahr bei Transfermarkt.de. © IMAGO / Christian Schroedter 25/38 Angeblich wollten die Wolfsburger im Tausch Jermaine Jones von den Schalkern haben, doch S04 den US-Nationalspieler nicht abgeben. Misimovic verabschiedete sich dennoch aus Wolfsburg und ging zu Galatasaray. © getty 26/38 ROBIN GOSENS: Im Sommer 2019 wäre der heutige Nationalspieler und Dauerbrenner beim Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo fast bei seinem "Herzenzklub" Schalke 04 gelandet. © getty 27/38 "Der Vertrag mit Schalke sei ausgehandelt und alle Details seien geklärt. Zitat: 'Ich habe das Beste für dich rausgeholt.' Ich war unfassbar glücklich. Die Konditionen waren perfekt", schilderte Gosens ein Gespräch mit seinem Berater. © getty 28/38 DANNY DA COSTA: Mit Hängen und Würgen haben die Schalker die Saison 2019/20 überstanden, finanziell brennt es aber lichterloh in Gelsenkirchen und der Kader ist unausgewogen. So versäumten es die S04-Bosse, einen gelernten Rechtsverteidiger zu holen. © getty 29/38 Da Costa, einer der gefeierten Frankfurter Europa-League-Helden, war bei der Eintracht zum Dauerreservisten degradiert worden. S04 hinterlegte Interesse, die SGE erteilte die Freigabe, doch der verhinderte selbst seinen Wechsel © getty 30/38 Wie die Hessenschau berichtete, seien nicht die finanziellen Probleme der Königsblauen der Grund für den geplatzten Transfer gewesen, sondern ein Veto des Spielers kurz vor Vertragsabschluss. Da Costa blieb und S04 holte Kilian Ludewig. © getty 31/38 ALEXANDER SCHWOLOW: Der Wechsel des Torhüters von Freiburg zu Schalke 04 galt vergangenen Sommer nur noch als Formsache, doch plötzlich entschloss sich Schwolow für Hertha BSC statt S04. Grund: Hertha bot mehr Ablöse und höheres Gehalt. © getty 32/38 In Berlin war Schwolow zunächst die klare Nummer eins, wurde nach dem Trainerwechsel von Labbadia auf Dardai jedoch zur Nummer zwei degradiert. Ein echtes Torhüterproblem hatte Schalke abgesehen von Verletzungen nicht. © IMAGO / HochZwei 33/38 PATRICK OWOMOYELA: Als Jungspund spielte sich Owomoyela 2004 bei Arminia Bielefeld ins Blickfeld der großen Klubs. Hertha BSC, der HSV, Stuttgart, Leverkusen, die Bayern und auch Schalke waren an ihm dran, wie er Sport1 erzählte. © getty 34/38 "Ich saß auch mit den Schalkern am Tisch. Gott weiß, was passiert wäre, wenn ich dahin gegangen wäre", sagte Owomoyela. 2005 wechselte er zu Werder Bremen, 2008 zog er weiter zum BVB, wo er 2-mal Meister und Pokalsieger wurde. © IMAGO / Norbert Schmidt 35/38 STEFAN MAIERHOFER: Ihn und Felix Magath verbindet seit jeher ein enges Band. 2006 kam Maierhofer unter "Quälix" zu seinen einzigen elf Bundesligaminuten beim FC Bayern. Klar, dass Magath ihn 2010 als S04-Trainer unbedingt holen wollte. © getty 36/38 Maierhofer spielte damals für Wolverhampton. "Wir haben uns sogar in München zu einem Gespräch getroffen. Wolverhampton hat aber letztlich mehr Geld für mich verlangt, als Schalke zahlen konnte", verriet der Österreicher im Gespräch mit SPOX und Goal. © getty 37/38 Anstatt mit Huntelaar und Raul, die in dieser Saison zu den Knappen wechselten, ein Sturm-Trio zu bilden, ging Maierhofer zum MSV Duisburg und schoss für die Zebras immerhin 12 Tore in 32 Spielen. © IMAGO / foto2press 38/38 Danach wurde Maierhofer ein Fußball-Wandervogel. Seit Januar steht er bei den Würzburger Kickers unter Vertrag, wo Magath qua seiner Position als Head of Global Soccer beim Hauptsponsor Flyeralarm ebenfalls wieder die Finger im Spiel hat.

Schalke 04 - FC Augsburg: Bundesliga im TV und Livestream

Im Free-TV gibt es die Partie zwischen dem Tabellenletzten der Bundesliga und den Augsburgern heute nicht zu sehen. Gezeigt werden die 90 Minuten aus Gelsenkirchen von Sky. Der Pay-TV-Sender hat nicht nur die Übertragungsrechte für die Samstagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse, sondern sendet auch am Sonntag live.

Sky strahlt die Partie auf Sky Sport Bundesliga 1 aus, los geht es mit der Übertragung schon um 14.30 Uhr, also eine Stunde vor dem Anstoß. Marcus Lindemann kommentiert.

Verfolgen könnt Ihr die Begegnung zwischen S04 und dem FCA auch via Livestream bei Sky Go und Sky Ticket. Zudem bietet der Pay-TV-Sender Euch für 15 Euro ein Spieltagsticket an, das seit Freitag um 17.40 Uhr bis heute um 23.30 Uhr alle Live-Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga beinhaltet.

Schalke 04 - FC Augsburg: Bundesliga heute im Liveticker

Wenn Ihr Schalke gegen Augsburg heute nicht verpassen wollt, könnt Ihr auch auf SPOX vorbeischauen. Der Liveticker hält Euch hier während der 90 Minuten stets auf dem Laufenden.

Bundesliga: Begegnungen und Ergebnisse am 28. Spieltag

Termin Heim Ergebnis Gast 09.04., 20:30 Arminia Bielefeld 1:0 SC Freiburg 10.04., 15:30 Bayern München 1:1 Union Berlin 10.04., 15:30 Eintracht Frankfurt 4:3 VfL Wolfsburg 10.04., 15:30 Hertha BSC 2:2 Mönchengladbach 10.04., 15:30 Werder Bremen 1:4 RB Leipzig 10.04., 18:30 VfB Stuttgart 2:3 Borussia Dortmund 11.04., 15:30 Schalke 04 -:- FC Augsburg 11.04., 18:00 1. FC Köln -:- 1. FSV Mainz 05 12.04., 20:30 1899 Hoffenheim -:- Bayer Leverkusen

