Trainer, Kader, Sportdirektor: RB Leipzig und der Umbruch auf drei Ebenen

Julian Nagelsmann erfüllt sich seinen Traum und wechselt zum FC Bayern München. Sportdirektor Markus Krösche ist schon weg, auch er war wie Nagelsmann zwei Jahre im Klub. RB Leipzig steht vor einem Umbruch auf zwei der wichtigsten Positionen im Verein - und damit auch im Kollektiv.

Zwar hat Nagelsmann versichert, keine weiteren Spieler mehr aus Leipzig mit zu den Bayern zu nehmen. Doch mit Dayot Upamecano wird ein Stützpfeiler RB ohnehin in Richtung des größten Konkurrenten verlassen, das steht bekanntlich bereits seit längerem fest. Andere Leistungsträger könnten folgen, erst recht nach der Verkündung von Nagelsmanns Abschied.

Denn der Coach war mit Sicherheit ein Bonus für Leipzig, wenn es darum ging, Spieler zu halten und neue Spieler zu bekommen. Der neue Trainer Jesse Marsch, der vom Schwesterklub Red Bull Salzburg kommt, muss sich diesen Status am Bundesligastandort erst erarbeiten.

SPOX und Goal beleuchten den Leipziger Umbruch auf drei Ebenen.

RB Leipzig - Trainer: Auf Nagelsmann folgt Kosmos-Kenner Marsch

Am Donnerstag setzte Jesse Marsch seine Unterschrift unter einen Zweijahresvertrag bei RB Leipzig. Der Bundesligaklub entschied sich somit für die logischste Lösung. Schließlich kennt der 47-Jährige den Red-Bull-Kosmos bestens: Dreieinhalb Jahre lang trainierte er New York Red Bulls in der MLS, in der Saison 2018/19 war Marsch als Co-Trainer von Ralf Rangnick sogar schon in Leipzig. Und dann machte er sich in den vergangenen zwei Jahren in Salzburg so richtig einen Namen.

Marsch muss man abnehmen, dass RB für ihn eine Herzensangelegenheit ist. Schon zu New Yorker Zeiten sagte er mal der New York Post: "Es wäre großartig, wenn ich auf irgendeinem Weg Teil in Salzburg oder Leipzig werden könnte. Ich versuche, hier in New York gute Arbeit zu leisten und im Einklang damit zu bleiben, was wir global machen. Mit Red Bull verbunden zu sein, ist phänomenal für mich."

Für Leipzig machte er sich aber natürlich auch durch seine Arbeit interessant. Er hat bewiesen, das bei RB geforderte Spiel voller Intensität, Dynamik, Attraktivität und Durchschlagskraft auch auf höchstem Niveau einer Mannschaft vermitteln zu können. 2019/20 hatte Marsch mit Salzburg in einer komplizierten Champions-League-Gruppe mit Napoli und Liverpool bis zuletzt eine Chance auf den Einzug ins Achtelfinale, die Österreicher begeisterten unter anderem mit einem spektakulären Auftritt beim 3:4 an der Liverpooler Anfield Road. Zudem führte er das Team vergangene Spielzeit zum Double aus Meisterschaft und Pokal, die Titelverteidigung in der Liga ist so gut wie sicher.

© imago images Jesse Marsch wird neuer Trainer bei RB Leipzig.

Marsch hat in Salzburg nachgewiesen, dass er zu etwas fähig ist, was auch Nagelsmann auszeichnet. Über den kommenden FCB-Coach sagte Bayern-Star Robert Lewandowski der Sport Bild: "Er schafft es immer, Mannschaften auf ein Niveau zu heben, das man ihnen nicht zutraut. Die Performance der Mannschaften liegt bei Nagelsmann meistens über den Erwartungen, über der Summe der Qualität der Einzelspieler." Marsch hat genau das in Salzburg auch geschafft.

Ob ihm das eine Stufe höher, in Leipzig, auch gelingen wird, kann man vorher natürlich nicht seriös prognostizieren. Dass Nagelsmann in puncto taktischer Flexibilität und deren Vermittlung so gut wie jedem Trainer der Welt aktuell ein Stück weit voraus ist, wird auch Marsch nicht leugnen können. Aber Marsch ist eine Wahl mit Perspektive.

Als Spieler war Marsch übrigens stets in den USA aktiv. Für D.C. United, Chicago Fire und Chivas USA lief er 321-mal in der MLS auf, war ein kampfstarker Mittelfeldspieler. In dieser Rolle sorgte er einst auch mit einem bösen Tritt gegen David Beckham für Aufruhr, als der englische Weltstar bei LA Galaxy kickte.

"Wir waren glücklich, dass er mit uns in der MLS war. Aber auf dem Platz mussten wir gewinnen. Er hat mich dreimal vor dieser Situation getroffen und ich hatte ein Gespräch mit dem Schiedsrichter: 'Machst du etwas oder nicht?' Und er hat gesagt: 'Was?' Und ich: 'Okay, kein Problem'", erinnerte sich Marsch mal bei Sky Sport Austria an jene Szene und führte aus: "Das nächste Mal bekam er einen Schlag und mein Kopf war richtig böse. Aber ganz ehrlich: Nach dieser Situation hatte ich ein gutes Gespräch mit David Beckham. Und danach hatten wir auch noch viele gute Gespräche über Fußball und das Leben bei Manchester United, AC Milan, Real Madrid und all diesen großartigen Vereinen."