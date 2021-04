RB Leipzig, Restprogramm in der Bundesliga: Spiele, Gegner, Termine

RB Leipzig kann mit einem Sieg gegen den FC Bayern am heutigen Samstag das Rennen um die Meisterschaft nochmal so richtig spannend machen. SPOX zeigt das Restprogramm der Roten Bullen in der Bundesliga.

RB Leipzig - Restprogramm: Spiele, Gegner, Termine

RB Leipzig empfängt den FC Bayern München am heutigen Samstag um 18.30 Uhr zum Topspiel. Welche Hürden die Roten Bullen auf dem Weg zur Meisterschaft noch nehmen müssen, seht Ihr hier:

3. April: Heimspiel gegen den FC Bayern

Heimspiel gegen den FC Bayern 10. April: Auswärts gegen Werder Bremen

Auswärts gegen Werder Bremen 17.April: Heimspiel gegen die TS Hoffenheim

Heimspiel gegen die TS Hoffenheim 20. April: Auswärts gegen den 1. FC Köln

Auswärts gegen den 1. FC Köln 24. April: Heimspiel gegen den VfB Stuttgart

Heimspiel gegen den VfB Stuttgart 8. Mai: Auswärts gegen Borussia Dortmund

Auswärts gegen Borussia Dortmund 15. Mai: Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg

Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg 22. Mai: Auswärts gegen Union Berlin

RB Leipzig live im TV und Livestream sehen

Wer die Spiele von RB Leipzig im frei empfangbaren Fernsehen sehen will, wird leider enttäuscht. Das Spitzenspiel gegen den FC Bayern München wird beispielsweise von Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt.

Der Bezahlsender besitzt die Übertragungsrechte von allen Samstagsspielen um 15.30 und 18.30 Uhr und den Sonntagsspielen zur regulären Zeit. Die restlichen Spiele am Freitag, Sonntag um 13.30 Uhr und Montag zeigt hingegen DAZN. Außerdem hat der Streaminganbieter die Highlights der 1. und 2. Bundesliga rund 40 Minuten nach Abpfiff im Programm.

Bei Sky könnt Ihr neben der klassischen TV-Übertragung auch auf den Livestream mit der SkyGo-App zugreifen. Mit dem monatlich kündbaren SkyTicket könnt Ihr Euch das Sport-Paket ebenfalls sichern.

Aber auch DAZN hat viel zu bieten! Neben der Bundesliga hat der Streamingdienst auch die Champions League, Europa League, Ligue 1, Serie A und LaLiga im Programm. Aber auch abseits des runden Leders hat das "Netflix des Sports" jede Menge Live-Sport im Programm.

US-Sport (NFL, NBA, MLB, NHL), Kampfsport (WWE, UFC, Boxen), Tennis, Darts, Motorsport und viele weitere Sportarten könnt Ihr ebenfalls bei DAZN sehen.

RB Leipzig im Liveticker verfolgen

Falls Ihr mal keine Möglichkeit haben solltet, könnt Ihr alle Spiele von RB Leipzig auch bei SPOX verfolgen.

Bei uns bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst keine Höhepunkte.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht.

RB Leipzig im DFB-Pokal-Halbfinale

RB Leipzig ist in der Champions League bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Gegen den FC Liverpool hatten die Roten Bullen schlichtweg keine Chance und verloren sowohl das Hin- als auch das Rückspiel mit 0:2.

Dafür ist Leipzig noch im DFB-Pokal vertreten. Am 30. April treffen die Sachsen auf den Gewinner des verschobenen Spiels zwischen Werder Bremen und Jahn Regensburg, welcher am 7. April gekürt wird.

