Mehr Top-Spiel geht nicht: RB Leipzig empfängt heute Abend den FC Bayern München. Hier könnt Ihr das Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenzweiten und dem Spitzenreiter der Bundesliga live verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

RB Leipzig - FC Bayern München heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Auch, weil der FCB für einige Wochen auf seine Lebensversicherung verzichten muss. Robert Lewandowski hat sich eine Knieverletzung zugezogen, fällt daher nicht nur für das heutige Spiel aus. Der Pole steht bei 42 Saisontoren, allein 35 davon erzielte er in der Bundesliga. Ist das die große Chance für RB?

Vor Beginn:

In der Tabelle trennen den Klassenprimus und seinen Verfolger nach 26 Spieltagen vier Punkte. Heißt: Gewinnen die Leipziger, dürfte es im Schlussspurt der Saison noch mal richtig spannend werden.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum absoluten Spitzenspiel an diesem 27. Spieltag der Bundesliga. RB Leipzig, Tabellenzweiter, empfängt Spitzenreiter FC Bayern München. Los geht es um 18.30 Uhr, gespielt wird in der Leipziger Red Bull Arena.

RB Leipzig - FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, Adams, Haidara - Olmo, Nkunku - Forsberg

Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, Adams, Haidara - Olmo, Nkunku - Forsberg FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Gnabry

RB Leipzig - FC Bayern München heute im TV und Livestream

So wie jedes Samstagabendspiel der Bundesliga seht Ihr auch RB Leipzig gegen Bayern München heute live und exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt Euch die Partie auf Sky Sport Bundesliga 1. Übertragungsstart ist um 17.30 Uhr, eine Stunde vor Anstoß.

Sky abrufen könnt Ihr auch via TV-App oder im Livestream via Sky Go oder Sky Ticket.