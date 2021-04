Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp baut über Tochterfirmen Brasilien-Netzwerk auf

Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp baut nach Informationen des kicker über Tochterfirmen ein Netzwerk in Brasilien auf. Dadurch soll der TSG der Zugang zu brasilianischen Nachwuchsspielern erleichtert werden.

Demnach arbeitet Hopp dafür mit Roger Wittmann, dem Gründer der Berateragentur Rogon zusammen. Diese weist eine Nähe zu einer Organisation namens Braho Administracao de Bens Ltda. auf, die wiederum seit kurzem der neue Rechteinhaber des FC Barras ist, eines kleinen Vereins in Balneario Camboriu, einer Küstenstadt im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina.

Offenbar teilt sich die Braho in Balneario Camboriu in der Avenida do Estado Dalmo Vieira 2425 eine Büroeinheit mit der Tochter der 2011 in Porto Alegre gegründeten Firma Rawi Investimentos Ltda., die Wittmann gehört.

Unklar ist auch die Rolle des Geschäftsführers von Rogon-Brasil, Brunno Cesar Alves Ramos. Im Sommer 2020 soll er noch den Transfer des Innenverteidigers Neris von Barra zu Al-Wasl mitverhandelt haben - den Eindruck erweckte ein Facebook-Post einer ebenfalls involvierten Vermittleragentur. Das wäre die nächste Verbindung zwischen der Beratungsagentur Rogon und dem FC Barra. Bislang wollten sich jedoch weder die TSG noch Hopp noch Rogon dazu äußern.

Dabei erweckt die Transferhistorie des brasilianischen Vereins den Eindruck, dass er als Umgehungsvehikel der von der FIFA 2015 verbotenen Praxis der Third-Party-Ownership TPO ins Leben gerufen wurde. Kritiker bezeichnen TPO als moderne Form des Menschenhandels mit Fußballern.

