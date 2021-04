FC Bayern München: So wird der FCB heute Deutscher Meister

Der FC Bayern München führt die Bundesliga-Tabelle an und steht kurz vor dem neunten Meistertitel in Folge. Heute gegen den FSV Mainz 05 könnte es bereits zum Titel reichen. SPOX erklärt Euch, wie der FCB heute Meister werden kann.

FC Bayern: So wird der FCB heute Meister

Mit 71 Punkten nach 30 Spieltagen führt der FC Bayern München die Tabelle der Bundesliga an. Zehn Punkte beträgt der Vorsprung auf Verfolger Nummer eins RB Leipzig, der nur noch eine theoretische Chance auf den Titel hat.

Am heutigen Samstag, 24. April, kann der Sextuple-Sieger mit einem Dreier gegen Mainz 05 zum neunten Mal hintereinander und zum 31. Mal in der Vereinsgeschichte Meister werden. Die Partie geht um 15.30 Uhr in der Mainzer Opel Arena los.

Für die Leipziger, die morgen gegen den VfB Stuttgart antreten, wären die Bayern dann nicht mehr einzuholen. Im Falle eines Bayern-Sieges wäre also das Ergebnis der Roten Bullen in Bezug auf den Titelkampf nicht mehr relevant.

Der FC Bayern wird heute schon Deutscher Meister, wenn ...

... er gegen Mainz 05 gewinnt.

... RB Leipzig gegen Stuttgart nicht gewinnt.

Selbst wenn der FC Bayern verlieren sollte und RB Leipzig einen Punkt aufholt, wäre der FC Bayern bereits sicher Meister aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs (3:3, 1:0).

© getty Seit 2012/13 konnte der FC Bayern jedes Jahr die Meisterschaft gewinnen.

FSV Mainz 05 vs. FC Bayern heute live im TV und Livestream

Sky überträgt heute das Spiel zwischen Mainz 05 und Bayern München auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 HD. Wolff Fuss meldet sich 15 Minuten vor Anpfiff und kommentiert danach auch die vollen 90 Minuten. Parallel dazu läuft auf Sky Sport Bundesliga 1 HD die Samstags-Konferenz.

Neben der Übertragung im Pay-TV könnt Ihr den letzten Schritt der Bayern hin zur Schale auch im Livestream verfolgen. Dafür benötigt Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

FSV Mainz 05 vs. FC Bayern heute im Liveticker

FSV Mainz 05 vs. FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mainz 05: Zentner - St. Juste, Bell, Niakhaté - da Costa, Kohr, Mwene - Barreiro, Boetius - Burkardt, Glatzel

FCB: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, T. Müller, Coman - Lewandowski

Bundesliga: Die Tabelle am 31. Spieltag