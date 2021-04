Der FC Augsburg und der 1. FC Köln eröffnen heute Abend den 31. Spieltag der Bundesliga. Hier könnt Ihr das Aufeinandertreffen im Liveticker verfolgen.

FC Augsburg - 1. FC Köln: Freitagsspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Schon mit einem Remis könnte Köln zumindest vorübergehend den ersten Abstiegsplatz an Hertha BSC abgeben und den Relegationsrang übernehmen. Augsburg würde mit einem Erfolg den elften Platz von der TSG Hoffenheim übernehmen und sich so ein wenig von den brenzlichen Abstiegszone entfernen.

Wer geht als Favorit in dieses Duell? Der FCA steht als Zwölfter in der Tabelle zwar wesentlich besser da als der Effzeh (17.), hat jedoch die letzten drei Partien allesamt nicht gewinnen und dabei nicht einmal ein Tor erzielen können. Die Kölner dagegen treten mit einem 2:1-Triumph gegen RB Leipzig im Rücken an. Es war der erste Sieg nach zuvor neun erfolglosen Bundesliga-Partien am Stück.

Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zur heutigen Bundesliga-Partie zwischen dem FC Augsburg und dem 1. FC Köln! Los geht es um 20.30 Uhr, gespielt wird in der Augsburger WWK Arena. Es ist die erste Begegnung am 31. Spieltag.

FC Augsburg - 1. FC Köln: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Augsburg: Gikiewicz - Framberger, Gouweleeuw, Oxford, Iago - Strobl, Khedira - Caligiuri, Richter, Vargas - Hahn

Gikiewicz - Framberger, Gouweleeuw, Oxford, Iago - Strobl, Khedira - Caligiuri, Richter, Vargas - Hahn 1. FC Köln: T. Horn - Schmitz, Bornauw, Czichos, J. Horn - Skhiri, Hector - Wolf, Duda, Kainz - Andersson

FC Augsburg - 1. FC Köln: Freitagsspiel heute im TV und Livestream

Im Free-TV lässt sich das Duell zwischen Augsburg und Köln heute nicht verfolgen - dafür aber bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt Euch die 90 Minuten live und exklusiv in voller Länge - wie grundsätzlich auch jedes andere Freitagsspiel der Bundesliga.

Jan Platte kommentiert gemeinsam mit Experte Ralph Gunesch, zunächst begrüßt Euch aber Moderator Tobi Wahnschaffe und stimmt Euch mit Gunesch auf den Fußballabend ein. Sendungsbeginn ist um 20.15 Uhr.

Um die heutige Begegnung sehen zu können, müsst Ihr Euch bei DAZN registrieren, wenn Ihr das nicht schon längst getan habt. Ein Monatsabo kostet 11,99 Euro und läuft automatisch so lange, bis ihr kündigt. Für ein Jahresabo zahlt Ihr 119,99 Euro. Neukunden können den Streamingdienst erst einmal 30 Tage lang kostenlos testen.

Bundesliga: Die Tabelle vor Augsburg - Köln