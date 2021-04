Eintracht Frankfurts Luka Jovic: "Ich kehre zu Real Madrid zurück"

Luka Jovic von Eintracht Frankfurt hat bekräftigt, dass er im Sommer zu Real Madrid zurückgehen wird. Aktuell ist der Serbe von den Königlichen an seinen Ex-Klub ausgeliehen.

"Jeder weiß, dass ich offiziell Spieler von Real Madrid bin, wohin ich auch am Ende der Saison zurückkehren werde", sagte Jovic der Bild-Zeitung.

Bei der Eintracht kommt der Stürmer in der aktuellen Saison in zwölf Einsätzen auf drei Tore und eine Vorlage, nachdem es für ihn zuvor in den anderthalb Jahren in Madrid überhaupt nicht gelaufen war. "Eintracht ist für mich ein besonderer Verein in jeder Hinsicht", sagte Jovic nun.

Die Frankfurter Fans dürfen sich aber nur wenig Hoffnung machen, dass der Stürmer wieder fest von den Hessen verpflichtet wird, denn Real wird versuchen, einen Großteil der 63 Millionen Euro Ablöse, die sie gezahlt haben, bei einem möglichen Weiterverkauf im Sommer wieder einzunehmen. Normalerweise zu viel Geld für die Eintracht, die nur noch auf die Qualifikation für die Champions League hoffen kann, um den Transfer zu stemmen.

"Es ist logisch, dass ich über den weiteren Fortgang meiner Karriere erst in ein paar Monaten sprechen kann", ließ der 23-Jährige noch offen, wie es für ihn weitergeht.