Die TSG Hoffenheim fordert am 28. Spieltag der Bundesliga Bayer Leverkusen heraus. Das Spiel gibt es heute jedoch nicht im TV und im Livestream bei Sky zu sehen. SPOX erklärt, warum.

Am heutigen Montag, den 12. April, findet in der Bundesliga am 28. Spieltag die Partie zwischen der TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen statt. Der Anpfiff erfolgt um 20.30 Uhr in der PreZero-Arena, der Heimstätte der TSG, in Sinsheim.

In der Hinrunde triumphierte die Werkself deutlich mit 4:1. Beide Mannschaften sind aktuell jedoch in einer kleineren Krise. Hoffenheim verlor die vergangenen drei Ligaspiele allesamt. Auf der anderen Seite haben die Leverkusener bloß drei von möglichen neun Punkten im selben Zeitraum geholt. Der einzige Sieg war am vergangenen Spieltag gegen Tabellenschlusslicht Schalke 04.

Darum zeigt Sky TSG Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen heute nicht live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die diesjährige Bundesliga-Saison liegen bei den Anbietern DAZN und Sky. Für den Großteil der Spiele ist Sky verantwortlich, Montagsspiele zeigt hingegen DAZN. Da es sich bei der heutigen Partie zwischen der TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen um ein Montagsspiel handelt, seht Ihr die Begegnung live und in voller Länge bei DAZN.

Die Vorberichterstattung geht bereits um 20.15 Uhr los. Durch das Spiel begleiten Euch dabei:

Moderator: Freddy Harder

Kommentator: Lukas Schönmüller

Experte: Benny Lauth

TSG Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen heute im Liveticker

Für alle, die das Duell verfolgen möchten, aber über kein DAZN-Abo verfügen, bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker zum Mitlesen an. Mit diesem verpasst Ihr auch keine wichtige Spielaktion.

Hier geht's zum Liveticker: TSG Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen.

TSG Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen: So könnten die Mannschaften auflaufen

Hoffenheim: Baumann - Posch, Grillitsch, Richards - Samassekou - Kaderabek, Rudy, Baumgartner, R. Sessegnon - Bebou, Kramaric

Leverkusen: Hradecky - Tah, S. Bender, Tapsoba - Aranguiz, Palacios - Bellarabi, Demirbay, Wirtz, Sinkgraven - Schick

Bundesliga: Die Tabelle am 28. Spieltag