BVB, News und Gerüchte - Terzic lobt Knauff: "Kann im Eins-gegen-eins vorbeifliegen"

Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund hat die besonderen Qualitäten des Siegtorschützen gegen den VfB Stuttgart Ansgar Knauff hervorgehoben. Erling Haaland stellte beim 3:2-Sieg einen neuen Saisonrekord in Sachen Geschwindigkeit auf. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB-Trainer Terzic lobt Ansgar Knauff

Trainer Edin Terzic hat die besonderen Qualitäten des Siegtorschützen gegen den VfB Stuttgart Ansgar Knauff hervorgehoben. "Er hat den Mut, es allen zu zeigen", lobte Terzic den 19-jährigen Stürmer und betonte, dass "er im Eins-gegen-eins vorbeifliegen und den Abschluss suchen kann. Das ist das, was uns letzte Woche gefehlt hatte."

Knauff wurde gegen Stuttgart in der 67. Minute für den angeschlagenen Kapitän Marco Reus eingewechselt und kam so zu seinem fünften Profieinsatz. Anschließend traf er in der 80. auf Vorarbeit von Erling Haaland zum 3:2-Sieg. Für ihn war es das Ende einer "unglaublichen Woche", nachdem ihn Terzic am Dienstag beim Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City (1:2) in die Startelf gestellt hatte.

"Er ist ein super Trainer, ich fühle mich wohl, er gibt mir gute Anweisungen", sagte Knauff. "Ich komme damit gut klar, ich verstehe ihn gut. Das hilft mir auch, weil er mir immer mitgibt, dass ich mutig sein und meine Stärken ausspielen, ins Eins-gegen-eins gehen soll."

© getty Ansgar Knauff erzielte den Siegtreffer für Borussia Dortmund.

BVB: Erling Haaland stellt Rekord auf

Erling Haaland hat beim 3:2-Sieg in Stuttgart einen neuen Saisonrekord in Sachen Geschwindigkeit aufgestellt. Der Stürmer wurde mit 36,04 km/h gemessen und überbot damit die bisherige Bestmarke von Borussia Mönchengladbachs Marcus Thuram (35,97 km/h).

Einen Treffer steuerte der 20-jährige Norweger zum Sieg jedoch nicht bei. Somit bleibt er bei 21 Saisontoren und liegt weiterhin hinter Robert Lewandowski vom FC Bayern München (35) und Andre Silva von Eintracht Frankfurt (23) auf Platz drei der Torschützenliste.

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund: Die Noten und Einzelkritiken © getty 1/17 Im Abendspiel des 28. Bundesliga-Spieltags bezwang Borussia Dortmund den VfB Stuttgart dank einer Leistungssteigerung in Halbzeit zwei mit 3:2 (0:1). Bester Spieler neben Matchwinner Ansgar Knauff war Jude Bellingham. © getty 2/17 MARWIN HITZ | Tor | Note: 3,5 | Erlebte einen sehr ruhigen Abend, wurde vom VfB erst in der zweiten Halbzeit gefordert. War bei beiden Gegentoren chancenlos. © getty 3/17 MATEU MOREY | Rechter Verteidiger | Note: 4,5 | Beteiligte sich öfter am Offensivspiel und leitete das 2:1 fast im Alleingang ein. Machte auf der rechten Abwehrseite einen soliden Job, spielte vor dem 2:2 jedoch einen fatalen Fehlpass. © getty 4/17 MANUEL AKANJI | Innenverteidiger | Note: 3 | Stand selten im Mittelpunkt und leistete solide Abwehrarbeit. Brachte 88 Prozent seiner Pässe an den Mann und leistete sich kaum einen Fehler. © getty 5/17 MATS HUMMELS | Innenverteidiger | Note: 3,5 | Sorgte für Ruhe im Spielaufbau, suchte den Vorwärtsgang und spielte riskante Pässe. Verlor Kalajdzic in seinem Rücken beim Gegentreffer. Zur Halbzeit mit Magenkrämpfen ausgewechselt. © getty 6/17 RAPHAEL GUERREIRO | Linker Verteidiger | Note: 4,5 | Ein Sinnbild der vor allem in Durchgang eins unkonzentrierten Defensive. Ging beim Stuttgarter 1:0 nur halbherzig in den Luftzweikampf mit Kalajdzic. Produzierte auch im Spielaufbau viele Fehler. © getty 7/17 THOMAS DELANEY | Zentrales Mittelfeld |Note: 3,5 |Machte ein unauffälliges Spiel und spielte viele Pässe. Sah beim Gegentor von Kalajdzic unglücklich aus. © getty 8/17 JUDE BELLINGHAM | Zentrales Mittelfeld | Note: 2,0 | War in der ersten Halbzeit kein Faktor und hatte kaum Glück bei seinen Aktionen. Kurz nach der Halbzeit machte er den Ausgleich und leitete dadurch den Sieg ein. War der Auffälligste im Mittelfeld. © getty 9/17 MAHMOUD DAHOUD | Zentrales Mittelfeld | Note: 2,5 | Strahlte vom Start weg Abgeklärtheit und Wille aus. War das Zentrum des Dortmunder Spiels und wirkte auch im Zweikampf souverän. Verlor den Ball vorm 0:1, leitet dafür den Ausgleich ein. © getty 10/17 MARCO REUS | Linksaußen | Note: 3,0 | Erlebte in der ersten Hälfte ein unglückliches Spiel. Angriffe über seine Seite endeten glücklos oder unsauber, dennoch traf er wie aus dem Nichts. Nach einem Schlag auf den Oberschenkel ausgewechselt. © getty 11/17 GIOVANNI REYNA | Rechtsaußen | Note: 3,5 | Leistete sich viele einfache Ballverluste, seine Abschlüsse waren oft zu ungefährlich. Steigerte sich in Halbzeit zwei, ging viel ins direkte Duell und war an zwei Treffern beteiligt. © getty 12/17 ERLING HAALAND | Mittelstürmer | Note: 4,0 | Erlebte einen gebrauchten Abend. Versuchte viel und leitete viele Angriffe ein. Zeigte große Einsatzfreude, hatte gegen die VfB-Abwehr aber einen schweren Stand. © getty 13/17 EMRE CAN (ab 46.) | Innenverteidiger | Note: 3,0 | Brachte die gewohnte Mentalität mit und ging aggressiv in die Zweikämpfe. Can machte den Ausfall von Hummels vergessen. © getty 14/17 ANSGAR KNAUFF (ab 67.) | Linksaußen | Note: 2,0 | Belebte die linke Seite auf Anhieb und hatte mehrere gefährliche Situationen. Traute sich ins direkte Duell gegen die Stuttgarter Abwehr und markierte den Siegtreffer. © getty 15/17 THORGAN HAZARD (ab 79.) | Rechtsaußen | Keine Bewertung © getty 16/17 JULIAN BRANDT (ab 79.) | Zentrales Mittelfeld | Keine Bewertung © getty 17/17 LUKASZ PISZCZEK (ab 84.) | Rechter Verteidiger | Keine Bewertung

Reus und Hummels wohl fit für Rückspiel gegen City

Borussia Dortmund kann für das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City am Mittwoch (21 Uhr) wohl auf Marco Reus und Mats Hummels bauen, die beim 3:2-Sieg beim VfB Stuttgart beide angeschlagen ausgewechselt werden mussten.

"Marco hat sehr viel gespielt in den letzten Wochen, sehr intensiv gespielt, das darf man nicht vergessen. Dann hat er auch einen Schlag abbekommen. Aber ich bin zuversichtlich, dass es morgen besser aussieht", sagte Trainer Edin Terzic über Reus, der gegen Stuttgart für den Siegtorschützen Knauff ausgewechselt worden war.

Bezüglich Hummels, der bereits in der Pause runter musste, sagte Terzic: "Mats hatte plötzlich ein bisschen Kreislaufprobleme und signalisiert, dass es nicht weitergeht. Ich hoffe, dass das nur noch heute Abend nachwirkt und morgen besser ist." Das Hinspiel gegen City war mir 1:2 verloren gegangen.

