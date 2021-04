BVB: Akanji verlängerte offenbar bereits 2019 heimlich seinen Vertrag bis 2023

Borussia Dortmunds Innenverteidiger Manuel Akanji (25) hat offenbar heimlich, still und leise bereits vor zwei Jahren seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Das berichtet die Bild-Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf eigene Informationen.

Demnach habe Akanji seinen eigentlich bis 2022 laufenden Kontrakt bereits 2019 verlängert, ohne dass dies an die Öffentlichkeit gedrungen war. Dies soll mit einer Gehaltserhöhung auf 4,5 Millionen Euro pro Jahr einhergegangen sein.

Dass der BVB zu geheimen Vertragsverlängerungen neigt, zeigt nicht nur das Beispiel des 28-maligen schweizerischen Nationalspielers. Erst im vergangenen Sommer hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc publik gemacht, dass der von Manchester United umworbene Jadon Sancho seinen Vertrag bis 2023 verlängert hatte. Vor Sancho hatte der BVB bereits den Vertrag des damaligen Torjägers Pierre-Emerick Aubameyang verlängert, ohne davon die Öffentlichkeit in Kenntnis gesetzt zu haben.

Akanji war im Januar 2018 für rund 22 Millionen Euro vom FC Basel zu Borussia Dortmund gewechselt, durchlebte bei den Schwarzgelben mehr Tiefen als Höhen und galt nicht selten aufgrund einiger Aussetzer als Verkaufskandidat, obwohl der Schweizer beim BVB nahezu immer gesetzt war.

In der laufenden Saison stabilisierte sich der 25-Jährige jedoch, stand in der Bundesliga in 21 von 27 möglichen Spielen in der Startelf und verpasste die anderen sechs Spiele nur aufgrund eines Muskelfaserrisses, Knieproblemen und einer Corona-Infektion. Gegen Manchester City lieferte Akanji am vergangenen Dienstag im Champions-League-Viertelfinale eine starke Leistung ab (SPOX-Note: 2,5).

Wie die Bild-Berichtet sei damit ein Abgang Akanjis in diesem Sommer unwahrscheinlich. Das würde sich nur ändern, wenn ein Verein 25 Millionen Euro für die Dienste des Defensivspielers bieten würde. In einem solchen Fall wurde der BVB zuletzt mit Augsburgs Felix Uduokhai und Wolfsburgs Maxence Lacroix in Verbindung gebracht.