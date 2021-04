Spitzenspiel in der Bundesliga! Borussia Dortmund empfängt heute Nachmittag Eintracht Frankfurt. Hier könnt Ihr das Duell der Tabellennachbarn im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

BVB - Eintracht Frankfurt heute im Liveticker - Vor Beginn

Für die Borussia ist dieses Spiel zugleich die Generalprobe vor dem Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel am Mittwoch gegen Manchester City. In der Liga musste der BVB zuletzt mit einem enttäuschenden 2:2 bei Kellerkind 1. FC Köln einen Rückschlag hinnehmen. Dem Team von Adi Hütter dagegen gelang mit einem 5:2 gegen Union Berlin nach zuvor drei sieglosen Partien am Stück der Befreiungsschlag.

Der 27. Spieltag der Bundesliga hat mit RB Leipzig (2.) gegen Bayern München (1.) nicht nur ein Spitzenspiel zu bieten. Mit dem BVB und der SGE treffen der Fünfte und der Vierte der aktuellen Tabelle aufeinander. Die Westfalen wollen unbedingt gewinnen, um näher an das momentan vier Punkte entfernte Frankfurt zu rücken. Die Eintracht belegt derzeit den ersten Champions-League-Rang. Dürfte spannend werden!

Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Duell zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ertönt um 15.30 Uhr, Schauplatz ist der Signal Iduna Park in Dortmund.

BVB - Eintracht Frankfurt: Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Dortmund: Hitz - Meunier, Can, Hummels, Guerreiro - Delaney - Bellingham, Dahoud - Reus, Hazard - Haaland

BVB - Eintracht Frankfurt heute im TV und Livestream

Live mit von der Partie sein könnt Ihr bei Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt heute ausschließlich bei Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte für alle Samstagsspiele der Bundesliga. Sky zeigt BVB-Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 2, Sendungsstart ist um 15.15 Uhr.

Via Sky Go oder Sky Ticket könnt Ihr die 90 Minuten auch via Livestream verfolgen.