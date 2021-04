BVB: Das sagte Youssoufa Moukoko dem Schiedsrichter nach seinem ersten Bundesliga-Tor

Youssoufa Moukoko ist der jüngste Bundesligaspieler der Geschichte, hat für den BVB auch schon getroffen. Ganz besonders war für ihn sein erstes Tor.

In der Doku "BVB 09 - Stories who we are" (zu sehen auf DAZN) hat Borussia Dortmunds Supertalent Youssoufa Moukoko unter anderem über sein erstes Bundesliga-Tor Mitte Dezember letzten Jahres beim 1:2 gegen Union Berlin gesprochen.

"Über mein erstes Tor habe ich mich mehr gefreut als über den ersten Einsatz", sagte der 16-jährige Stürmer und führte aus: "Der Schiedsrichter meinte er muss schauen, ob das Tor Abseits ist. Da habe ich ihm gesagt: 'Bitte geben Sie mir keinen Herzinfarkt!'"

Knapp einen Monat zuvor war Moukoko mit seinem Profidebüt beim 5:2-Erfolg bei Hertha BSC zum jüngsten Bundesligaspieler aller Zeiten avanciert (16 Jahre und 1 Tag). "Mit 16 schon bei den Profis zu sein, nicht jeder schafft das. Ich bin glücklich darüber. Mein Debüt im November war wunderschön", betonte Moukoko. Dortmunds Co-Trainer Sebastian Geppert, der Moukoko bereits im Nachwuchs trainierte, sagte: "Als er an der Linie stand und ich sein Lächeln im Gesicht gesehen habe, habe ich mich natürlich total für ihn gefreut. Für diesen Tag hat er so viel getan."

Youssoufa Moukoko setzt neue Maßstäbe: Die 20 jüngsten Torschützen von Borussia Dortmund © getty 1/21 Mit seinem Treffer gegen Union Berlin hat Youssoufa Moukoko neue Maßstäbe gesetzt. Auch in Sachen jüngster Torschütze der BVB-Geschichte hat er Platz eins klar übernommen. Hier gibt es das Ranking. © imago images / pmk 2/21 PLATZ 20: THEO SCHNEIDER - 18 Jahre, 7 Monate, 20 Tage am 12.04.1979 beim 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg. © imago images / Sven Simon 3/21 PLATZ 19: MIRKO VOTAVA - 18 Jahre, 7 Monate, 5 Tage am 30.11.1974 beim 1:0 gegen den 1.FC Mülheim-Styrum. © imago images / Ferdi Hartung 4/21 PLATZ 18: DIETER KURRAT - 18 Jahre, 6 Monate, 26 Tage am 11.12.1960 beim 1:0 gegen den SC Victoria Köln. © imago images / Thomas Bielefeld 5/21 PLATZ 17: FELIX PASSLACK - 18 Jahre, 5 Monate, 24 Tage am 22.11.2016 beim 8:4 gegen Legia Warschau. © imago images / Christopher Neundorf/Kirchner-Media 6/21 PLATZ 16: MANFRED KOSLOWSKI - 18 Jahre, 5 Monate, 15 Tage am 07.01.1959 beim 4:2 gegen Rot-Weiss Essen. © imago images / MIS 7/21 PLATZ 15: DAN-AXEL ZAGADOU - 18 Jahre, 4 Monate, 25 Tage am 28.10.2017 beim 2:4 gegen Hannover 96. © imago images / Eduard Bopp 8/21 PLATZ 14: SAHR SENESIE - 18 Jahre, 4 Monate, 17 Tage am 06.11.2003 beim 2:2 gegen den FC Sochaux-Montbeliard. © imago images / ActionPictures 9/21 PLATZ 13: MARIO GÖTZE - 18 Jahre, 2 Monate, 26 Tage am 29.08.2010 beim 3:1 gegen den VfB Stuttgart. © imago images / kicker/Liedel 10/21 PLATZ 12: DANIEL SIMMES - 18 Jahre, 1 Monate, 23 Tage am 05.10.1984 beim 2:1 gegen Bayer Leverkusen. © imago images / foto2press 11/21 PLATZ 11: ALEXANDER ISAK - 18 Jahre, 1 Monate, 3 Tage am 24.10.2017 beim 5:0 gegen den 1. FC Magdeburg. © imago images / EIBNER/MarioxHommes 12/21 PLATZ 10: JADON SANCHO - 18 Jahre, 27 Tage am 21.04.2018 beim 4:0 gegen Bayer Leverkusen. © imago images / Horstmüller 13/21 PLATZ 9: RALF AUGUSTIN - 17 Jahre, 11 Monate, 13 Tage am 09.09.1978 beim 4:3 gegen den VfB Stuttgart. © imago images / Team 2 14/21 PLATZ 8: MARC-ANDRE KRUSKA - 17 Jahre, 10 Monate, 22 Tage am 21.05.2005 beim 2:1 gegen Hansa Rostock. © imago images / Sven Simon 15/21 PLATZ 7: IBRAHIM TANKO - 17 Jahre, 8 Monate, 7 Tage am 01.04.1995 beim 3:1 gegen den KFC Uerdingen. © imago images / Uwe Kraft 16/21 PLATZ 6: LARS RICKEN - 17 Jahre, 8 Monate, 1 Tag am 11.03.1994 beim 2:1 gegen den MSV Duisburg. © imago images / Team 2 17/21 PLATZ 5: CHRISTIAN PULISIC - 17 Jahre, 6 Monate, 30 Tage am 17.04.2016 beim 3:0 gegen den HSV. © imago images / Sven Simon 18/21 PLATZ 4: GIOVANNI REYNA - 17 Jahre, 2 Monate, 22 Tage am 04.02.2020 beim 2:3 gegen Werder Bremen. © imago images / ExSpo 19/21 PLATZ 3: NURI SAHIN - 17 Jahre, 2 Monate, 21 Tage am 26.11.2005 beim 2:1 gegen den 1. FC Nürnberg. © imago images / nordphoto / Rauch 20/21 PLATZ 2: JUDE BELLINGHAM - 17 Jahre, 2 Monate, 16 Tage am 14.09.2020 beim 5:0 gegen den MSV DUISBURG. © getty 21/21 PLATZ 1: YOUSSOUFA MOUKOKO - 16 Jahre, 28 Tage am 18.12.2020 beim 1:2 gegen Union Berlin.

Moukoko: "Ich will deutscher Meister mit dem BVB werden"

Moukoko war einst als Neunjähriger aus Kamerun nach Deutschland gekommen, begann beim FC St. Pauli und wechselte 2016 mit elf Jahren zum BVB. Über seine Anfänge in Kamerun sagte er: "Ich hatte immer die Nummer 10. Gegen andere Städte haben wir immer gewonnen. Dafür habe ich gesorgt. Wir waren eine Mannschaft, aber ich habe den Unterschied ausgemacht."

Inzwischen hat Moukoko für Dortmund 14-mal in der Bundesliga gespielt, dabei drei Treffer erzielt. Kommende Saison möchste er seine Einsatzzeiten weiter nach oben schrauben: "Wenn du in der Jugend immer gespielt hast und dann hoch kommst zu den Profis und erst einmal auf der Bank sitzt, das ist schon schwierig", erklärte er und fügte an: "Diese Saison möchte ich einfach so viel wie möglich spielen, um dann nächstes Jahr auch meine Spiele von Beginn an zu bekommen."

Große Ziele hat Moukoko mit dem BVB ohnehin: "Ich konzentriere mich nicht darauf, dass ich der jüngste Torschütze bin. Ich möchte noch mehr erreichen, ich möchte alles erreichen. Ich will auf jeden Fall deutscher Meister mit Dortmund werden."

In dieser Spielzeit wird Moukoko aufgrund einer Bänderverletzung im Fuß allerdings nicht mehr für den BVB auflaufen können.

Youssoufa Moukoko: Seine Statistiken für den BVB in 20/21