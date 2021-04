Bundesliga: Wann wird der FC Bayern Meister 2021?

Der FC Bayern steht in der Bundesliga vor der 31. Meisterschaft. SPOX zeigt, wann der Rekordmeister den nächsten Titel in dieser Saison gewinnen kann.

Die Bundesliga-Saison 2020/21 biegt in ihre entscheidende Phase ein! Vor dem 30. Spieltag, der an diesem Dienstag und Mittwoch stattfindet, ist noch keine Entscheidung bezüglich Meisterschaft, Qualifikation für die Champions League und die Europa League sowie den Abstieg gefallen.

Im Titelrennen hat der FC Bayern mit dem Sieg am vergangenen Samstag in Wolfsburg schon eine Vorentscheidung herbeigeführt. SPOX zeigt Euch in den kommenden Abschnitten, wann der FC Bayern seine 31. Meisterschaft feiern kann.

Wann wird der FC Bayern Meister? Ausgangslage

Das Team von Noch-Trainer Hansi Flick liegt in der Tabelle nach 29 Spieltagen mit 68 Punkten sieben Zähler vor RB Leipzig. Die Leipziger büßten am vergangenen Spieltag durch das 0:0 gegen die TSG Hoffenheim wichtige Punkte ein. Des weiteren spricht das Torverhältnis von plus 45 gegenüber plus 29 klar für den FC Bayern.

Alle anderen Verfolger (VfL Wolfsburg: 54 Punkte; Eintracht Frankfurt: 53 Punkte) haben nur noch theoretische Chancen auf die Meisterschaft.

Bundesliga: Die Top 4 in der Tabelle vor dem 30. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 29 83:38 45 68 2. RB Leipzig 29 52:23 29 61 3. Wolfsburg 29 51:29 22 54 4. Eintracht Frankfurt 29 59:44 15 53

Wann wird der der FC Bayern Meister? Das Restprogramm

Der FC Bayern hat noch drei Heim- und zwei Auswärtsspiele zu absolvieren. Die schwersten Gegner sind am heutigen Dienstag Bayer Leverkusen, sowie am 8. Mai Borussia Mönchengladbach. In beiden Spielen genießt der FC Bayern Heimrecht.

RB Leipzig muss noch drei Mal auswärts antreten, hat also nur noch zwei Heimspiele. Mit Borussia Dortmund (8. Mai) und dem VfL Wolfsburg (15. Mai) hat das Team von Trainer Julian Nagelsmann auch noch zwei sehr schwere Spiel vor der Brust.

Das Restprogramm des FC Bayern und RB Leipzig im Überblick:

FC Bayern RB Leipzig 30. Spieltag Bayer Leverkusen (H) 1. FC Köln (A) 31. Spieltag FSV Mainz 05 (A) VfB Stuttgart (H) 32. Spieltag Borussia Mönchengladbach (H) Borussia Dortmund (A) 33. Spieltag SC Freiburg (A) VfL Wolfsburg (H) 34. Spieltag FC Augsburg (H) Union Berlin (A)

Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann muss auf Ausrutscher des FC Bayern hoffen.

Wann wird der FC Bayern Meister?

Eines ist sicher: Nach dem 30. Spieltag kann der FC Bayern noch nicht die nächste Meisterschaft feiern. Bei einem Sieg des FC Bayern gegen Leverkusen und einem Remis bzw. einer Niederlage von RB Leipzig beim 1. FC Köln betrüge der Vorsprung nur acht oder zehn Punkte bei noch zwölf zu vergebenen Punkten.

Frühestens kann der FC Bayern am kommenden Wochenende Meister werden. Dazu müsste der Titelverteidiger an den beiden nächsten Spieltagen drei Punkte mehr als Leipzig holen.

Gehen wir vom Idealfall aus, und der FC Bayern und Leipzig gewinnen alle ihre nächsten Spiele, dann stünde die 31. Meisterschaft des FC Bayern nach dem 32. Spieltag fest. Dies ist auch in dem unwahrscheinlichen Fall von drei Niederlagen in Serie der beiden Titelkonkurrenten Realität.