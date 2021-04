Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Mönchengladbach empfängt heute Eintracht Frankfurt. Ihr wollt die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? Hier bekommt Ihr alle Infos, die Ihr braucht.

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt: Alle Infos zum Spiel

Die Begegnung zwischen den Fohlen aus Mönchengladbach und ihren Gästen aus Frankfurt steht natürlich im Zeichen des bevorstehenden Wechsels von Adi Hütter zur Borussia. Der (Noch-)Cheftrainer der Frankfurter bestätigte in dieser Woche, dass er sich in der kommenden Saison Mönchengladbach anschließen wird. Die Fohlen zahlen 7,5 Millionen Euro Ablöse für Hütter.

Das Spiel zwischen den beiden Teams findet am heutigen Samstagnachmittag statt. Das Spiel steigt zur gewohnten Zeit: Um 15.30 Uhr soll der Anstoß in Gladbach erfolgen.

Austragungsort der Partie ist selbstverständlich der Borussia-Park, Heimspielstätte von Mönchengladbach. Zuschauer sind bei dem Spiel keine zugelassen.

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream

Im Free-TV könnt Ihr das Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs leider nicht sehen. Wie bei den Samstagsspielen in der Bundesliga gewohnt, läuft die Partie ausschließlich auf Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt auch die Konferenz der Spiele am Samstagnachmittag, Ihr könnt Frankfurt gegen Gladbach also auch als Teil der Konferenz auf Sky sehen.

Sky bietet auch einen Livestream seiner Übertragung an. Diesen könnt Ihr mit einem Sky-Abo via SkyGo sehen. Eine weitere Option ist, ein SkyTicket zu erwerben, womit Ihr ebenfalls den Livestream sehen könnt.

DAZN zeigt das Spiel von Mönchengladbach gegen Frankfurt zwar nicht live, nur 40 Minuten nach dem Abpfiff könnt Ihr bei dem Streamingdienst allerdings bereits die Highlights der Begegnung sehen. Falls Ihr kein Sky-Abo habt, ist DAZN also möglicherweise eine Alternativ-Option für Euch.

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt heute im Liveticker

Ihr könnt das heutige Spiel natürlich auch im Liveticker verfolgen. SPOX bietet zu allen Partien aus der Bundesliga einen Liveticker an, Mönchengladbach gegen Frankfurt ist da keine Ausnahme.

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt: Voraussichtliche Aufstellungen

Mönchengladbach: Sippel - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Neuhaus - Lazaro, H. Wolf, Thuram - Plea

Sippel - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Neuhaus - Lazaro, H. Wolf, Thuram - Plea Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Sow, Rode - Durm, Kamada, Kostic - Silva, Jovic

© getty Adi Hütter trifft auf seinen baldigen Arbeitgeber.

