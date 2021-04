Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Smastag gastiert Kellerkind Schalke 04 bei Bayer Leverkusen. Wo und wann Ihr die Partie am 27. Spieltag der Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Bayer Leverkusen vs. Schalke 04 heute live: Anpfiff und Ort

Die Partie am 27. Spieltag der Bundesliga zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Schalke 04 steigt am heutigen Samstag (3. April). Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Austragungsort der Begegnung ist die BayArena, die Heimspielstätte der Werkself, in Leverkusen. Zuschauer sind aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin nicht zugelassen.

Bayer Leverkusen - Schalke 04 heute live im TV und Livestream

Es gibt nur eine Möglichkeit, die Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und Schalke 04 live zu sehen - und diese bietet Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga um 15.30 und 18.30 Uhr.

Sky bietet seinen Kunden außerdem einen Livestream, der mit der App SkyGo abrufbar ist, an. Solltet Ihr kein Abonnement beim Bezahlsender besitzen, könnt Ihr euch das Sport-Paket, was auch die Bundesliga beinhaltet, mit dem SkyTicket kostenpflichtig sichern.

Wer schon kurz nach Spielende die Highlights und weiteren Live-Fußball sehen will, ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Streaminganbieter zeigt die besten Momente aller Bundesligaspiele rund 40 Minuten nach Abpfiff. Außerdem hat DAZN 40 Spiele aus dem deutschen Oberhaus, darunter auch die heutige Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg um 20.30 Uhr.

Auch die Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga könnt Ihr beim Streamingdienst live sehen. US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Darts, Kampfsport (UFC, WWE, Boxen) und Radsport könnt Ihr ebenfalls beim "Netflix des Sports" abrufen.

Das Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro mit dem Jahresabonnement. Das Angebot könnt Ihr vorher für einen Monat gratis testen.

Bayer Leverkusen gegen Schalke 04 heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit haben sollte, das Gastspiel von Schalke 04 bei Bayer Leverkusen live vor den Bildschirmen zu sehen, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Bei uns bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

Schalke 04 plant Neuanfang mit Peter Knäbel

Peter Knäbel ist nach seiner Berufung zum Sportvorstand der neue starke Mann beim Tabellenschlusslicht Schalke 04.

Der 54-Jährige folgt auf Jochen Schneider, von dem sich die Königsblauen Ende Februar getrennt hatten. Externe Kandidaten wie der ehemalige Mainzer Sportchef Rouven Schröder, Ralf Rangnick und der Leipziger Markus Krösche hatten Schalke zuletzt abgesagt.

Schalke 04 entschied sich damit für eine interne Lösung. Knäbel war nach Schneiders Beurlaubung von seiner Position des Technischen Direktors für Entwicklung kommissarisch zum Gesamtverantwortlichen Sport aufgerückt.

"In meinen bisherigen drei Jahren auf Schalke habe ich den Verein sehr umfassend und intensiv kennenlernen dürfen und weiß, was die Mitarbeiter inner- und außerhalb des Lizenzspielerbereiches bewegt. Zusammen mit meinem Team will ich nun alles dafür tun, dass wir unsere Kräfte bündeln, um gemeinsam eine erfolgreichere Zukunft von Schalke 04 zu gestalten", sagte Knäbel.

© getty Peter Knäbel ist neuer Vorstand Sport und Kommunikation des FC Schalke 04.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag