Bayer Leverkusen - 1. FC Köln heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga empfängt am 29. Spieltag Bayer Leverkusen den 1. FC Köln. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Derby live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Sichere Dir hier den kostenlosen DAZN-Probemonat und sieh die Highlights aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff!

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln heute live: Termin, Ort, Infos

Der Bundesliga-Samstag wird heute, 17. April, mit dem Abendspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln abgeschlossen. Die Partie des 29. Spieltags wird um 18.30 Uhr in der BayArena angepfiffen.

Für beide Mannschaften geht es im Nachbarschaftsduell um viel. Leverkusen will sich wieder für einen Platz im internationalen Wettbewerb qualifizieren, der 1. FC Köln steckt mitten im Abstiegskampf. Die sportliche Lage bei den "Geißböcken" ist ernst - so ernst, dass nach der Niederlage am vergangenen Sonntag gegen Mainz 05 Trainer Markus Gisdol entlassen wurde. Jetzt soll Rückkehrer Friedhelm Funkel den "Effzeh" vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga retten.

Aussichtslos ist diese Mission nicht. Als Vorletzter liegt Köln nur drei Punkte hinter den davor platzierten Teams Hertha BSC und Arminia Bielefeld.

Bayer Leverkusen kann sich wegen neun Punkten Rückstand auf Eintracht Frankfurt die Champions-League-Qualifikation für die kommende Saison wohl abschminken. Wenigstens die Europa League soll wieder erreicht werden. Die Verfolger Union Berlin und Borussia Mönchengladbach liegen nur vier Punkte hinter dem Tabellensechsten.

In der Hinrunde gewann Bayer Leverkusen in Köln mit 4:0

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln: Die Bundesliga heute live im TV und im Livestream

Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln wird heute nicht live im Free-TV übertragen.

Der übertragende Sender des Rhein-Derbies ist Sky. Der Pay-TV-Sender hatte sich unter anderem die Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen mit Beginn 18.30 Uhr gesichert. Bevor das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport UHD von Martin Groß kommentiert wird, beginnt die Vorberichterstattung zum "Topspiel der Woche" auf beiden Kanälen bereits um 17.30 Uhr. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr vorher ein Abo abschließen.

Um im Livestream dabei zu sein, gibt es zwei Möglichkeiten: Die SkyGo-App (für TV-Abo-Kunden) oder ein Sky Ticket (monatlich kündbar).

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln: Die Highlights der Bundesliga

DAZN zeigt nicht nur ausgewählte Spiele der Bundesliga live, der Streamingdienst zeigt auch die Höhepunkte aller Spiel der Bundesliga und der 2. Bundesliga etwa 40 Minuten nach deren Abpfiff. Von der Highlights des Spieles Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln ist heute also gegen 21 Uhr auf der Plattform zu rechnen.

DAZN hat die volle Ladung Fußball im Programm: Champions League, Europa League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 - das alles gibt es zu sehen. Mit 11,99 Euro pro Monat (Monatsabo) oder einmalig 119,99 Euro (Jahresabo) seit Ihr dabei. Neukunden könne DAZN 30 Tage lang kostenlos testen.

Sichere Dir hier den kostenlosen DAZN-Probemonat und sieh die Highlights aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff!

© getty Friedhelm Funkel trainierte zuletzt Fortuna Düsseldorf.

Bundesliga: Der 29. Spieltag im Überblick

Termin Heim Gast 16.04, 20:30 RB Leipzig TSG Hoffenheim 17.04., 15:30 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 17.04, 15:30 VfL Wolfsburg FC Bayern München 17.04, 15:30 SC Freiburg FC Schalke 04 17.04., 15:30 Union Berlin VfB Stuttgart 17.04., 15:30 FC Augsburg Arminia Bielefeld 17.04., 18:30 Bayer Leverkusen 1. FC Köln 18.04., 15:30 Borussia Dortmund Werder Bremen

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln: Die Bundesliga heute im Liveticker

Könnt Ihr das Spiel nicht im TV oder im Livestream verfolgen? Dann nichts wie in den Liveticker von SPOX. Hier entgeht Euch nichts! Wir tickern heute viele weitere Spiele aus ganz Europa - welche das sind seht Ihr in der Tagesübersicht.

Hier geht's zum Liveticker Bayer Leverkusen - 1. FC Köln.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle