Kellerduell in der Bundesliga! Arminia Bielefeld empfängt am 30. Spieltag der Bundesliga Tabellenschlusslicht Schalke 04. Mit einer Niederlage wäre der Abstieg der Schalker in die 2. Bundesliga offiziell. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Steht der Abstieg des FC Schalke 04 bereits heute fest? Schalke muss heute bei Arminia Bielefeld gewinnen, ansonsten steht der Gang in die Zweitklassigkeit fest. Doch auch Bielefeld benötigt jeden Punkt im Abstiegskampf. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Arminia Bielefeld - Schalke 04 0:0 Tore Aufstellung Arminia Bielefeld Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Lucoqui - Prietl, Maier - Okugawa - Doan, Voglsammer - Klos Aufstellung FC Schalke 04 Fährmann - Mustafi, Stambouli, Thiaw - Aydin, Kolasinac - Mascarell - Harit, S. Serdar - Huntelaar, Paciencia Gelbe Karten

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite!

Arminia Bielefeld vs. Schalke 04 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Realistischer ist der Klassenerhalt da schon für die Arminia. Der Zweitligameister aus der vergangenen Saison steht mit 27 Punkten derzeit auf dem 15 Tabellenplatz, mit einem Dreier könnte man den Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz 17 auf vier Punkte ausbauen.

Vor Beginn: Passiert es heute? Möglich ist es. Verliert der FC Schalke in Bielefeld, wäre der Kultklub aus Gelsenkirchen abgestiegen. Vier Spiele würden für S04 dann nicht mehr ausreichen, um von derzeit 13 auf die nötigen 26 Punkte zu kommen, die derzeit Hertha BSC auf dem Relegationsrang innehat (bei noch sechs Spielen in der Hinterhand). Es geht also ums letzte Aufbäumen, um den Griff nach dem letzten Strohhalm. Aber seien wir ehrlich: Es ist eigentlich undenkbar, dass Königsblau noch in der Liga bleibt.

Vor Beginn: Eine Änderung nimmt die Arminia im vergleich zum vergangenen Spieltag an der Startelf vor: Maier steht für Kunze in der Startelf. Schalke tauscht zwei Mal: Mustafi und Paciencia sind für Becker und Bozdogan in der Partie.

Vor Beginn: Die Gäste stellen dem diese Elf entgegen: Fährmann - Mustafi, Stambouli, Thiaw - Aydin, Serdar, Mascarell, Harit, Kolasinac - Huntelaar, Paciencia.

Vor Beginn: So geht Arminia Bielefeld ins Duell mit Schalke 04: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Lucoqui - Okugawa, Prietl, Maier - Doan, Klos, Voglsammer.

Vor Beginn: Im Falle einer Niederlage wäre der FC Schalke 04 fix abgestiegen. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt fünf Runden vor Schluss 13 Punkte. Die Arminia steht aktuell auf Rang 15 und kämpft ebenso gegen den Abstieg.

Vor Beginn: Los geht es heute um 20.30 Uhr in der Schüco-Arena in Bielefeld.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Spiel am 30. Spieltag zwischen Arminia Bielefeld gegen Schalke 04.

Arminia Bielefeld vs. Schalke 04 heute im TV und Livestream

Die Übertragung von Bielefeld gegen Schalke 04 übernimmt heute Sky. Live und in voller Länge seht Ihr die Begegnung ab 20.25 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 5 HD. Kai Dittmann übernimmt dabei die Rolle des Kommentatoren.

Zudem gibt es das Duell auch als Teil der Dienstags-Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Im Livestream könnt Ihr das Kellerduell ebenfalls schauen - nämlich mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket.

Arminia Bielefeld vs. Schalke 04: Die Aufstellungen

Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Lucoqui - Prietl, Maier - Okugawa - Doan, Voglsammer - Klos

S04: Fährmann - Mustafi, Stambouli, Thiaw - Aydin, Kolasinac - Mascarell - Harit, S. Serdar - Huntelaar, Paciencia

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 30. Spieltag