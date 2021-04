1. FC Köln - RB Leipzig: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Bundesliga-Saison befindet sich auf der Zielgeraden. Am 30. Spieltag treffen heute der 1. FC Köln und RB Leipzig aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Nach dem torlosen Unentschieden gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Spieltag ist der ersehnte erste Meistertitel für RB Leipzig in weite Ferne gerückt. Fünf Spiele vor Schluss beträgt der Abstand zu Tabellenführer Bayern München sieben Punkte.

1. FC Köln - RB Leipzig: Die wichtigsten Infos zum Spiel

Das Spiel des 30. Spieltags zwischen dem 1. FC Köln und RB Leipzig steigt am heutigen Dienstag, den 20. April. Der Schiedsrichter pfeift die Partie pünktlich um 18.30 Uhr an, gespielt wird im wegen der Corona-Pandemie leeren Rhein-Energie-Stadion in Köln.

1. FC Köln - RB Leipzig: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Für die Begegnung zwischen Köln und Leipzig heute verantwortlich ist Sky. Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 6 HD seht Ihr die Partie ab 17.30 Uhr.

Zusätzlich zur Übertragung im Pay-TV bietet Sky das Bundesligaspiel auch im kostenpflichtigen Livestream an. Ihr habt zwei Optionen, die Euch zum Livestream führen: Zum einen ermöglicht Euch ein SkyGo-Abonnement den Zugang, zum anderen auch ein SkyTicket.

1. FC Köln - RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker

Als Alternative zur Übertragung bei Sky könnt Ihr das Spiel im Liveticker bei SPOX mitverfolgen. Damit verpasst Ihr auch garantiert nichts.

Hier geht's zum Liveticker: 1. FC Köln vs. RB Leipzig.

Bundesliga: Die Tabelle am 30. Spieltag