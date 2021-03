Dragoslav Stepanovic sendet Hoffnung in Corona-Zeiten: "Lebbe geht weider"

Der frühere Bundesliga-Trainer Dragoslav Stepanovic (72) verbreitet zum Osterfest Hoffnung in schwierigen Corona-Zeiten. "Lebbe geht weider: Das ist für mich Ostern", lautet die Kernaussage eines Videos, das der ehemalige Frankfurt-Coach in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) produziert hat.

In dem 60 Sekunden langen Spot erzählt der serbisch-orthodoxe Christ die biblische Auferstehungsgeschichte nach. Sie wird mit seinem einprägsamen Satz "Lebbe geht weider", den Stepanovic während seiner Trainer-Karriere prägte, eingerahmt.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Stepanovic wolle helfen, ein hoffnungsvolles Zeichen in der Pandemie zu setzen. Gemeinden sollen den Film in Video-Gottesdienste zu Ostern einbauen können.

Mit Eintracht Frankfurt wäre der gebürtige Serbe 1992 fast Meister geworden, am letzten Spieltag verloren die Hessen aber bei Hansa Rostock und wurden letztlich nur Dritter. Danach fiel "Stepis" legendärer Spruch, mit dem er auf Ewigkeit verbunden bleibt: "Lebbe geht weider!"