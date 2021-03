Machtkampf auf Schalke: Anderbrügge und Co. gehen auf Vereinsführung zu

Im Machtkampf bei Schalke 04 geht die Interessengruppe um Eurofighter Ingo Anderbrügge auf die Vereinsführung zu. "Es geht nicht um persönliche Eitelkeiten", sagte Ulrich Paetzel, Vorstandvorsitzender der Emschergenossenschaft, als Sprecher in einer Presserunde für ausgewählte Journalisten am Mittwoch laut WAZ und kündigte ein Gespräch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Jens Buchta an: "Wir bieten unsere Hilfe an."

Die Gruppe von etwa 20 Personen aus dem Sport, der Politik und Wirtschaft hatte an den Schalker Vereinsgremien vorbei Kontakt zu Ralf Rangnick aufgenommen, um ihn als Sportvorstand für den Neuaufbau nach dem kaum noch zu vermeidenden Abstieg zu gewinnen. Buchta hatte den zunächst geheimen Strippenziehern "vereinsschädigendes" Verhalten vorgeworfen und von "gezielt initiierten" Presseberichten gesprochen.

Der Gruppe gehören neben Anderbrügge, der 1997 mit Schalke den UEFA-Cup gewann und von den Fans in die Jahrhundertelf gewählt wurde, und Paetzel ehemalige Schalker wie der frühere Nachwuchschef Bodo Menze oder der Ex-Mannschaftsarzt Dr. Armin Langhorst an, aber auch mehrere Sponsoren des Klubs.

Nachdem die Mitglieder zunächst anonym bleiben wollten, stellten sie sich am Mittwoch in Essen in kleiner Runde vor. "In unserer Gruppe gibt es keine Scheichs, Heuschrecken oder Finanzinvestoren", betonte Paetzel. Der ehemalige Aufsichtsratschef Clemens Tönnies sei nicht dabei. "Wir brauchen ein starkes Schalke", sagte Anderbrügge.

Dem Wunschkandidaten Rangnick, der Schalke schon zweimal als Trainer betreute (2004/05 und 2011), sei in den Gesprächen ein konkretes Budget zugesagt worden. Eine sofortige Ausgliederung der Profiabteilung zur Finanzierung sei nicht geplant. "Wir müssen verschieden Konzepte offen diskutieren", forderte Paetzel.

FC Schalke 04: Not-Verkaufsliste? Diese Spieler könnten S04 nach dem Abstieg verlassen © getty 1/43 Zehn Punkte, ein Sieg, 16 Niederlagen und ein Torverhältnis von 16:61. Der Abstieg von Schalke 04 rückt näher. Dazu kommen finanzielle Sorgen, weshalb sich im Sommer beinahe der ganze Kader in Luft auflösen könnte. SPOX ordnet die Situation ein. © getty 2/43 Nach Angaben der Bild existiert im Falle des wahrscheinlichen Abstiegs und den damit verbundenen Verlusten eine Streichliste, auf der gleich elf Spieler stehen. Hinzu kommen weitere elf Knappen, deren (Leih-)Verträge im Sommer ohnehin auslaufen. © getty 3/43 Schalke hat Schulden in Höhe von 240 Mio. Euro. Dass S04 durch das Ausscheiden von Juventus Turin in der Champions League 1,25 Mio. Euro weniger für Weston McKennie bekommt, passt zur aktuellen Lage auf Schalke. © getty 4/43 Auf den Relegationsplatz, den Arminia Bielefeld derzeit belegt, hat Schalke bereits neun Punkte Rückstand. Auf Rang 15 (Hertha BSC) sind es elf Zähler. Dimitrios Grammozis, der wohl auch im Falle des Abstiegs Trainer bleibt, erwartet eine Mammutaufgabe. 5/43 Wie SPOX und Goal am Freitag erfuhren, führt S04 Gespräche mit Rangnick über eine mögliche Rückkehr als Sportvorstand. Die Bild, die zuerst darüber berichtet hatte, behauptet, Rangnick wolle mit der "jüngsten Mannschaft aller Zeiten" wieder aufsteigen. © getty 6/43 (Leih-)Verträge laufen aus - MICHAEL LANGER (Torhüter, 36 Jahre, seit 2017 im Verein): Kam in dieser Saison aufgrund von Verletzungssorgen überraschend dreimal zum Einsatz. Aufgrund seines Alters wird er den Verein höchstwahrscheinlich verlassen. © getty 7/43 TIMO BECKER (Innenverteidiger, 23 Jahre, seit 2019 im Verein): Schalke besitzt eine Option auf ein weiteres Jahr mit dem Abwehrspieler, der zuletzt gesetzt war und meist überzeugte. Auch angesichts des stemmbaren Gehalts wird er wohl bleiben. © getty 8/43 STEVEN SKRZYBSKI (Stürmer, 28 Jahre, seit 2018 im Verein): Er spielte weder vor noch nach seine Leihe zur Fortuna eine große Rolle und war zudem mehrfach verletzt. S04 überwies damals 3,2 Mio. Euro an Union. Nun geht er ablösefrei. © getty 9/43 KILIAN LUDEWIG (Rechtsverteidiger, 21 Jahre, seit 2020 im Verein): Wurde von Salzburg über Barnsley direkt an Schalke weiterverliehen. War bis zu seinem Mittelfußbruch im Januar unter Ex-Trainer Gross meist gesetzt. Im Sommer ist das Kapitel beendet. © getty 10/43 NABIL BENTALEB (Mittelfeldspieler, 26 Jahre, seit 2016 im Verein): Nach fünf Suspendierungen und etlichen Versuchen, den Algerier loszubekommen, ist es endlich soweit: Bentaleb wird im Sommer Schalke den Rücken kehren. © getty 11/43 Damit fallen bei Königsblau kolportierte Gehaltskosten von fünf Millionen Euro weg, was in neue Spieler investiert werden kann. Bentaleb, der mangels Alternativen zuletzt wieder spielte, war Berichten zufolge Schalkes Topverdiener. © getty 12/43 ALESSANDRO SCHÖPF (Mittelfeldspieler, 27 Jahre, seit 2016 im Verein): Der Österreicher gilt als großer Allrounder auf Schalke, einen Stammplatz hatte er aber nie. Gute Leistungen gab es nur vereinzelt. Nach fünf Jahren Schalke ist vermutlich Schluss. © getty 13/43 FREDERIK RÖNNOW (Torhüter, 28 Jahre, seit 2020 im Verein): Er kam im Tausch mit Markus Schubert aus Frankfurt. Mal gesetzt, mal Ersatz für Fährmann. Aktuell wieder Stammspieler wegen Fährmanns Verletzung. Er wird wohl zur Eintracht zurückkehren. © getty 14/43 SHKODRAN MUSTAFI (Innenverteidiger, 28 Jahre, seit 2021 im Verein): Kam als Kabak-Ersatz im Winter ablösefrei von Arsenal und unterschrieb nur bis zum Saisonende. Der Ex-Nationalspieler will auch in der nächsten Saison in einer Top-Liga spielen. © getty 15/43 WILLIAM (Rechtsverteidiger, 25 Jahre, seit 2021 im Verein): Von Wolfsburg ausgeliehen sollte er die rechte Seite beleben. Der Brasilianer ist zwar gesetzt, Bäume riss er aber nicht aus. Im Sommer wird er wieder vorerst für die Wölfe auflaufen. © getty 16/43 GONCALO PACIENCIA (Stürmer, 26 Jahre, seit 2020 im Verein): Kam ebenfalls per Leihe aus Frankfurt. Er sollte der neue Knipser werden, eine Knieverletzung im November verhinderte aber mehr als einen Treffer. © getty 17/43 Ob er überhaupt nochmal ein Spiel für Schalke macht, bleibt fraglich. S04 besitzt Gerüchten zufolge eine Kaufoption in Höhe von 9,5 Mio. Euro (Geld, das Königsblau nicht hat), die nur im Falle des Klassenerhalts greifen würde - Glück im Unglück! © getty 18/43 SEAD KOLASINAC (Linksverteidiger, 27 Jahre, seit 2021 im Verein): Seine Rückkehr gab der Mannschaft einen Ruck. Schnell wurde er Kapitän. Ein Verbleib ist im Falle des Abstiegs aber kein Thema. Bei seinem Stammklub Arsenal hat er noch Vertrag bis 2022. © getty 19/43 Spieler auf der angeblichen Verkaufsliste - HAMZA MENDYL (Linksverteidiger, 23 Jahre, seit 2018 im Verein, Vertrag bis 2023): Schalke würde ihn gerne abgeben, doch ein Abnehmer zu finden, könnte sich als schwierig gestalten. © getty 20/43 In der Bundesliga kam Mendyl, für den Schalke 2018 sechs Mio. Euro an Lille überwies, nie zurecht. Immerhin zeigte er in der vergangenen Saison bei seiner Leihe zu Dijon solide Leistungen. Viel Geld bekommt S04 für ihn aber sicher nicht. © getty 21/43 BENITO RAMAN (Stürmer, 26 Jahre, seit 2019 im Verein, Vertrag bis 2024): Gerüchten zufolge zahlte Schalke 6,5 Mio. Euro für den Belgier. Seine Leistungen rechtfertigten aber nur selten die hohe Ablösesumme. © getty 22/43 In 51 Spielen erzielte der Ex-Fortune zwölf Tore und vier Assists. Angesichts seiner Anlagen und der Variabilität dürfte Schalke aber einen Abnehmer für Raman finden. Ein Minusgeschäft wird es mit großer Sicherheit trotzdem. © getty 23/43 BASTIAN OCZIPKA (Linksverteidiger, 32 Jahre, seit 2017 im Verein, Vertrag bis 2023): Auch sein Verkauf würde sich als schwierig gestalten. Kurz nach seiner Vertragsverlängerung (Januar 2020) zeigte er nur selten gute Leistungen. © getty 24/43 Außerdem könnte ihm Kerim Clahanoglu (18) bereits den Rang abgelaufen haben. Neu-Trainer Dimitrios Grammozis hält große Stücke auf das Talent. Ohnehin muss Schalke in naher Zukunft verstärkt auf die Knappenschmiede setzen. © getty 25/43 BENJAMIN STAMBOULI (Mittelfeldspieler, 30 Jahre, seit 2016 im Verein, Vertrag bis 2023): Der Franzose überzeugte bereits kurz nach seiner Ankunft als Defensiv-Allrounder, genoss ein hohes Ansehen und wurde Vize-Kapitän. © getty 26/43 Stambouli gehört weiterhin zu den beliebtesten Spielern auf Schalke, würde aber einige Millionen Euro in die Kassen spülen. Sein Gehalt soll ebenfalls nicht niedrig ausfallen. Zudem bauten auch seine Leistungen ab. © getty 27/43 Mendyl, Raman, Oczipka und Stambouli sollen laut Bild angesichts der prekären Lage unbedingt von der Gehaltsliste herunter. Wenn keine Abnehmer gefunden werden, sei auch eine vorzeitige Vertragsauflösung eine Option. © getty 28/43 OMAR MASCARELL (Mittelfeldspieler, 28 Jahre, seit 2018 im Verein, Vertrag bis 2022): Der ehemalige Kapitän war angesichts seiner Erfahrung und den früheren Leistungen bereits im vergangenen Sommer begehrt. Der Spanier selbst will im Abstiegsfall weg. © getty 29/43 Wie er der AS verriet, blieb er ein weiteres Jahr, um Schalke vor dem Abstieg bewahren. Nun sehnt er sich nach einem neuen Abenteuer. Für den langjährigen Leistungsträger könnte Schalke mehrere Millionen Euro bekommen. © getty 30/43 MATIJA NASTASIC (Innenverteidiger, 27 Jahre, seit 2015 im Verein, Vertrag bis 2022): Er kam als heiß begehrtes Verteidiger-Talent von Manchester City. In der jüngeren Vergangenheit hatte er aber mit mehreren schweren Verletzungen zu kämpfen. © getty 31/43 Trotzdem könnte Schalke noch gutes Geld für den Serben einnehmen. Zudem soll er 3,1 Millionen Euro im Jahr verdienen. In der Vergangenheit hatte es unter anderem Gerüchte über ein Interesse von Lazio Rom gegeben. © getty 32/43 MARK UTH (Stürmer, 29 Jahre, seit 2018 im Verein, Vertrag bis 2022): Nach Startschwierigkeiten, einer schweren Verleztung und Köln-Leihe war er in den vergangenen Monaten noch einer der besten Spieler. Er könnte beinahe jeden Bundesligisten verstärken. © getty 33/43 Der Ex-Nationalspieler ist offensiv vielseitig einsetzbar. Darüber hinaus bekam Uth durch seine offene und ehrliche Art und Weise, mit der Schalke-Krise umzugehen, viel Zuspruch. Ein Verkauf würde ebenfalls mehrere Mio. Euro in die leeren Kassen spülen. © getty 34/43 SALIF SANE (Innenverteidiger, 30 Jahre, seit 2018 im Verein, Vertrag bis 2022): Aufgrund seiner vielen Verletzungen spielte er in den vergangenen zwei Saisons kaum. Auch sein Gehalt liegt offenbar bei über drei Mio. Euro. © getty 35/43 Trotz seiner Verletzungsanfälligkeit werden sich voraussichtlich Abnehmer für Sane finden lassen. Wie bereits in Hannover überzeugte er in seinen Spielen für Schalke oft genug, um eine ansehnliche Ablösesumme einzubringen. © getty 36/43 AMINE HARIT (Mittelfeldspieler, 23 Jahre, seit 2017 im Verein, Vertrag bis 2024): Nachdem er unter Tedesco und anfangs unter Wagner geglänzt hatte, zeigt er nur noch selten seine Klasse. Fußballerisch ist er an guten Tagen der wohl beste Spieler im Kader © getty 37/43 Vor der Sieglos-Serie hatte Schalke Gerüchten zufolge noch Angebote von über 25 Mio. Euro für Harit vorliegen. Aufgrund seines noch jungen Alters könnte S04 für Marokkaner auch beim Abstieg noch über zehn Mio. Euro erhalten. © getty 38/43 SUAT SERDAR (Mittelfeldspieler, 23 Jahre, seit 2018 im Verein, Vertrag bis 2022): Neben Harit überzeugte er ebenfalls mit bärenstarken Leistungen und stieg Ende 2019 zum deutschen Nationalspieler auf. Sein Verkauf würde … © getty 39/43 … Königsblau wohl am meisten wehtun. Serdar gilt als Identifikationsfigur und Leader. Auch ihn setzten zahlreiche Verletzungen lange außer Gefecht. Das Finanzielle könnte aber überwiegen: Für keinen anderen Spieler würde Schalke wohl mehr Geld bekommen. © getty 40/43 RALF FÄHRMANN (Torhüter, 32 Jahre, im Verein seit 2011, Vertrag bis 2023): Nach seiner Rückkehr (Leihe zu Norwich, SK Brann) wurde der Schalker Jung in dieser Saison wieder Stammkeeper, Reservist und dann wieder Stammkeeper. © getty 41/43 Bei ihm ist es grundsätzlich vorstellbar, dass er mit in die 2. Liga geht. Das Gehalt von 2,5 Millionen Euro und die sehr wahrscheinliche Rückkehr von Talent Markus Schubert aus Frankfurt sprechen allerdings dagegen. © getty 42/43 KLAAS-JAN HUNTELAAR (Stürmer, 37 Jahre, seit 2021 im Verein, Karriereende): Der Niederänder sollte Schalke vor dem Abstieg retten, kam aufgrund von Verletzungen aber nur auf wenige Einsatzminuten. Er wird seine Laufbahn beenden. © getty 43/43 FAZIT: Viele Spieler bleiben Schalke in der nächsten Saison nicht mehr. Talenten wie Calhanoglu, Malick Thiaw, Becker, Can Bozdogan, Matthew Hoppe und Nassim Boujellab gehört die Zukunft. Sie sollen S04 auf lange Sicht zum Erfolg zurückführen.

Schalke vor schwierigem Neuanfang

Schalke steht als abgeschlagener Tabellenletzter mit 240 Millionen Euro Schulden vor einem schwierigen Neuanfang in der zweiten Liga. Nach der Trennung von Jochen Schneider ist der Posten des Sportvorstands vakant, die Planungen für die nächste Saison leitet interimistisch Nachwuchschef Peter Knäbel.

Auf der Suche nach dem Schneider-Nachfolger hatte der Aufsichtsrat offenbar den Leipziger Sportchef Markus Krösche auf dem Zettel. Der erklärte nach dem Wirbel um Rangnick am Wochenende aber, dass er nicht zur Verfügung stehe.