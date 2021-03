RB Leipzig will "großer Herausforderer" sein: Erst Wut zulassen, dann Bayern jagen

Julian Nagelsmann will nach RB Leipzigs Champions-League-Aus Wut und Enttäuschung zulassen, um daraus Kraft für den Saisonendspurt zu schöpfen. Denn trotz der bitteren Nacht von Budapest haben die Sachsen noch viel zu gewinnen.

Julian Nagelsmann wollte nach dem schmerzvollen Champions-League-Aus nicht groß vom Meisterrennen schwafeln. Der Trainer von RB Leipzig versammelte seine geschlagenen Titeljäger lieber zur gemeinsamen Trauerbewältigung. Noch in Budapest, wo ein 0:2 (0:0) im Achtelfinal-Rückspiel gegen Jürgen Klopps zuletzt strauchelnden FC Liverpool die Europapokal-Mission jäh beendet hatte, bat Nagelsmann am Donnerstag zum Training. Gefühle waren ausdrücklich erlaubt.

"Ich kann mich jetzt nicht in die Kabine stellen und sagen: Jetzt nur noch Bundesliga", sagte Nagelsmann nach dem bitteren Ausscheiden des Vorjahres-Halbfinalisten gegen den englischen Meister. Ein bisschen Ruhe und Raum zur Verarbeitung wirken seiner Meinung nach besser als hochtrabende Parolen: "Was du jetzt an Pseudo-Energie reinsteckst in der aktuellen Phase, wird am Ende nicht so rauskommen, wie du es willst." Nagelsmann ist als Psychologe gefragt, um sein Team für die Titelkämpfe in Liga und DFB-Pokal wieder auf die Beine zu bekommen.

Dazu gehört, trotz der brutal engen Taktung des Spielplans nach einem Abend wie am Mittwoch kurz innezuhalten. "Mir geht es in der Botschaft einfach um das Zulassen der Wut oder der Enttäuschung, um dann zum richtigen Zeitpunkt wieder die reizvolle Aufgabe Eintracht Frankfurt anzupacken", so Nagelsmann. Der hessische Europacup-Anwärter wartet schon am Sonntag, und Leipzig sollte sich keinen Ausrutscher leisten, um an Tabellenführer Bayern München dranzubleiben. Als Halbfinalist hat RB auch noch beste Chancen auf den DFB-Pokalsieg.

Leipzig: Nagelsmann will "großer Herausforderer sein"

In beiden Wettbewerben, das unterstrich Nagelsmann noch einmal, wolle Leipzig "ein großer Herausforderer sein". Dass das Aus in Europa die Aussichten in der Bundesliga gar verbessert, sah Nagelsmann nicht so. "Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass wir jetzt alle Bundesliga-Spiele gewinnen und dann die Meisterschale gegen Bayern auf dem Tablett liegt", sagte er. Am 3. April kommt es zum großen Showdown in der Messestadt. Für derartige Schlüsselspiele könnten die Erfahrungen aus den Liverpool-Partien Gold wert sein.

"Du musst jetzt Lehren aus diesen Spielen ziehen und neuen Hunger schaffen", so Nagelsmann bei Sky. Er habe gesehen, "dass wir noch einen Weg zu gehen haben, um immer auf dem Niveau mithalten zu können." Das schaffte Leipzig gegen Liverpool nur phasenweise. Das Hinspiel, ebenfalls 0:2, entschieden individuelle Fehler. Im zweiten Duell war das in der Premier League kriselnde Klopp-Team einfach besser. Die größte Leistung seiner Mannschaft, so befand Liverpools Teammanager, sei gewesen, "dass wir dafür gesorgt haben, dass fast niemand gesehen hat, wie gut Leipzig eigentlich sein kann" .

Tatsächlich schnürte sein Team den Bundesligisten über weite Strecken ein und hätte mehr als nur die beiden Treffer von Mohamed Salah (70.) und Sadio Mane (74.) erzielen können. Dennoch lobte Klopp Leipzig als "ganz tolle Mannschaft", die durchaus eine Chance auf die deutsche Meisterschaft besitze: "Wenn man so nah dran ist, hat man sie natürlich." Mit der Schale in der Vitrine wäre das Königsklassen-Aus deutlich besser zu ertragen.