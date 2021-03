Coronafall im Funktionsteam: 1. FC Köln sagt Training ab

Nach einem positiven Corona-Test in seinem Funktionsteam hat der 1. FC Köln das Mannschaftstraining am Mittwoch in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt vorsorglich abgesagt.

"Der komplette Staff und das Team wurden am Mittwochmorgen erneut getestet. Die Schnelltests blieben alle negativ", teilte der Tabellen-14. mit.

Und weiter: "Der 1. FC Köln wird bis zum Heimspiel am Samstag (gegen Borussia Dortmund; d.Red.) engmaschiger testen und hat am Donnerstagmorgen einen weiteren PCR-Test angesetzt. Fällt die Testreihe negativ aus, wird der 1. FC Köln das Mannschaftstraining in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt am Donnerstag wieder aufnehmen."

Am Mittwoch absolvieren die FC-Profis ein individuelles Programm zu Hause.