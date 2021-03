Borussia Mönchengladbach: Eberl gibt Rose Jobgarantie bis Sommer

Sportdirektor Max Eberl von Borussia Mönchengladbach hat seine Jobgarantie für Trainer Marco Rose erneuert.

"Ich bin zu hundert Prozent davon überzeugt, dass Marco Rose der beste Trainer für uns bis zum Sommer ist", sagte Eberl vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr). Er sehe nicht, "dass eine Person schuld daran sein soll, dass die Ergebnisse derzeit nicht so gut sind."

Nachdem Rose seinen Wechsel zu Borussia Dortmund zur neuen Saison verkündet hatte, haben die Gladbacher vier Pflichtspiele in Folge verloren. "Ich bin als Verantwortlicher des Klubs davon überzeugt, dass wir den besten Trainer für diese Situation haben", sagte Eberl und ergänzte mit Blick auf die wütenden Fans: "Ich würde mir wünschen, dass man den Verein unterstützt."

Gladbach liegt neun Punkte hinter einem Champions-League-Platz zurück. Es droht eine Saison ohne Europapokal. Rose forderte seine Mannschaft auf, "beharrlich und fleißig" weiterzuarbeiten. Er habe "die Überzeugung, dass die Dinge funktionieren". Gegen Leverkusen rechnet Rose mit einem "intensiven Spiel, in dem beide Mannschaften alles dafür tun werden, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen".

Dabei muss Gladbach auf Kapitän Lars Stindl (gesperrt) und Christoph Kramer (verletzt) verzichten. Der Einsatz von Jonas Hofmann und Breel Embolo ist zudem fraglich.

Das Achtelfinal-Rückspiel der Fohlen in der Champions League bei Manchester City findet am 16. März wie geplant im Etihad Stadium statt. Das bestätigte Eberl am Freitag. "Hätten wir Probleme gehabt, unseren Spielbetrieb in der Bundesliga fortzusetzen, hätte Manchester einen Ersatzort suchen müssen. Dem ist aber nicht so", sagte Eberl.

Das Hinspiel wurde coronabedingt in Budapest ausgetragen. Nach einem 0:2 benötigt Gladbach gegen die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola ein kleines Fußball-Wunder, um das Viertelfinale zu erreichen.