Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. Mainz 05 heute live im TV und Livestream?

Der Letzte empfängt den Vorletzten: Der FC Schalke 04 und der FSV Mainz 05 nehmen es heute Abend zum Auftakt des 24. Spieltags der Bundesliga miteinander auf. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im TV und Livestream gezeigt wird.

Schalke vs. Mainz: Datum, Anstoß, Spielort

Das könnte interessant werden: Zum Start des 24. Bundesliga-Spieltags treffen am heutigen Freitag der FC Schalke 04 und der FSV Mainz 05 aufeinander. Es ist damit ein direktes Duell zwischen dem Schlusslicht und dem Vorletzten der Tabelle. Beide Mannschaften trennen allerdings satte acht Punkte.

Die Partie wird um 20.30 Uhr angestoßen. Spielort ist die in Gelsenkirchen gelegene Veltins-Arena vom FC Schalke, der nach der Entlassung von unter anderem Christian Gross als Konsequenz der 1:5-Packung beim VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende nun den fünften Trainer in der laufenden Saison eingestellt hat. Dimitrios Grammozis soll versuchen, mit S04 das Unmögliche noch möglich zu machen - also den Klassenerhalt -, und andernfalls den Neustart in der 2. Bundesliga angehen.

Begegnung: FC Schalke 04 - FSV Mainz 05

FC Schalke 04 - FSV Mainz 05 Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Datum: 5. März 2021

5. März 2021 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Veltins-Arena, Gelsenkirchen TV-Übertragung: DAZN

Schalke vs. Mainz heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem Tabellen-18. und dem Tabellen-17. wird heute nicht im Free-TV zu verfolgen sein, ebenso wenig zeigt Bezahlsender Sky das Spiel, da DAZN Schalke gegen Mainz überträgt. Der Streamingdienst besitzt die Rechte an der TV-Übertragung aller Freitagsspiele der Bundesliga.

Ehe um 20.30 Uhr der Anpfiff ertönt, startet DAZN um 20.15 Uhr mit den Vorberichten. Begrüßt werdet Ihr dann von Moderator Alexander Schlüter und Ralph Gunesch, der bei dem Kellerduell als Experte im Einsatz ist. Wenn es losgeht, übernimmt dann Kommentator Lukas Schönmüller und begleitet Euch mit Gunesch durch das sicherlich umkämpfte Geschehen.

Bundesliga: Schalke vs. Mainz heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, die sich Euch heute Abend bietet, um bei Schalke gegen Mainz nichts zu verpassen, ist der Liveticker von SPOX. Dort werdet Ihr alles aus Gelsenkirchen mitbekommen - ob Tore, Chancen, Wechsel, Karten, Verletzungen, Aufreger oder sonst etwas.

Bundesliga: Begegnungen am 24. Spieltag

