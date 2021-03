VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Derr VfB Stuttgart trifft heute auf die TSG Hoffenheim. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell am 25. Spieltag der Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim: Datum, Zeit, Ort

Der 25. Spieltag der Bundesliga wird mit einem Derby abgeschlossen. Der VfB Stuttgart empfängt am heutigen Sonntag, den 14. März die TSG Hoffenheim in der Mercedes-Benz Arena. Anstoß ist um 18 Uhr, Zuschauer werden wegen der Corona-Pandemie vor Ort nicht gestattet sein.

Begegnung: VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim

VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Datum: 14. März 2021

14. März 2021 Anstoß: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Mercedes-Benz Arena, Stuttgart

Mercedes-Benz Arena, Stuttgart TV-Übertragung: Sky

© Getty Sowohl die TSG als auch die Stuttgarter befinden sich im Tabellenmittelfeld.

Sowohl Stuttgart als auch Hoffenheim befinden sich momentan im Mittelfeld der Tabelle, wobei der VfB mit seinen 33 Punkten drei Zähler mehr auf dem Konto hat. Die Kraichgauer haben also die Chance, gleichzuziehen. In der Liga konnten beide Teams von den letzten fünf Spielen je zwei gewinnen. Beide spielten zudem zweimal unentschieden und verloren einmal.

VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim im TV und Livestream

Gezeigt wird das Aufeinandertreffen zwischen dem VfB und der TSG heute live im Pay-TV. Sky überträgt auch die Sonntagsspiele der Bundesliga und strahlt Stuttgart gegen Hoffenheim ab 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD aus.

Verfolgen könnt Ihr die 90 Minuten bei Sky auch via Livestream mit Sky Go und Sky Ticket. Der Bezahlsender bietet Euch außerdem an, für 15 Euro ein Spieltagsticket zu kaufen. Dieses ist seit Freitag (12. März) um 18 Uhr noch bis Montag (15. März) um 23 Uhr gültig. Damit könnt Ihr dieses Wochenende alle Livespiele der Bundesliga und 2. Bundesliga, die Sky überträgt, sehen.

Ein Tipp, falls Ihr nur ein Abonnement bei DAZN besitzt: Bei dem Streamingdienst bekommt Ihr 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights geboten - sowohl zu Stuttgart-Hoffenheim, aber auch grundsätzlich zu allen anderen Bundesliga-Partien. Ein Monatsabo bei DAZN kostet Euch 11,99 Euro pro Monat, ein Jahresabo 119,99 Euro. Die ersten 30 Tage sind aber probeweise gratis.

Bundesliga: VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim im Liveticker

Um bei VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim während der Partie nichts zu verpassen und auf dem Laufenden zu bleiben, könnt Ihr auch bei SPOX vorbeischauen. Der Liveticker informiert Euch mit stetigen Updates über das Spielgeschehen.

Bundesliga: Begegnungen und Ergebnisse am 25. Spieltag

Termin Heim Ergebnis Gast 12.03., 20:30 FC Augsburg 3:1 Mönchengladbach 13.03., 15:30 VfL Wolfsburg 5:0 Schalke 04 13.03., 15:30 Union Berlin 2:1 1. FC Köln 13.03., 15:30 1. FSV Mainz 05 1:0 SC Freiburg 13.03., 15:30 Werder Bremen 1:3 Bayern München 13.03., 18:30 Borussia Dortmund 2:0 Hertha BSC 14.03., 13:30 Bayer Leverkusen -:- Arminia Bielefeld 14.03., 15:30 RB Leipzig -:- Eintracht Frankfurt 14.03., 18:00 VfB Stuttgart -:- 1899 Hoffenheim

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle vor den Sonntagsspielen