VfB Stuttgart: Silas Wamangituka steht offenbar vor einer Vertragsverlängerung

Trotz seines Kreuzbandrisses wird der VfB Stuttgart den Vertrag von Shootingstar Silas Wamangituka offenbar vorzeitig verlängern. Das berichtet die Sport Bild.

Flügelflitzer Wamangituka (21) gilt als einer der Aufsteiger der Saison und erzielte in 25 Bundesligaspielen elf Tore (fünf Vorlagen) für die Schwaben. Nun sollen seine Leistungen belohnt werden.

Dem Bericht zufolge soll der neue Vertrag des Kongolesen bis Sommer 2025 gehen und ihm 1,5 Millionen Euro im Jahr einbringen.

Bislang steht Wamangituka noch bis 2024 unter Vertrag, könnte den Klub aber mit einer festgeschriebenen Ablösesumme von 25 Millionen Euro vorzeitig verlassen. Diese Ausstiegsklausel soll nun gestrichen werden.

Wamangituka kam 2019 von Paris FC aus der französischen Ligue 2 für eine Ablösesumme in Höhe von acht Millionen Euro ins Schwabenland und half bereits im Vorjahr beim Aufstieg des VfB in 29 Spielen (sieben Tore, acht Assists) mit.

Wamangitukas laufende Saison fand ein jähes Ende am 26. Spieltag der Bundesliga beim Gastspiel in München (0:4). Bereits in der ersten Halbzeit erlitt er einen Kreuzbandriss und wird somit in der laufenden Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen.