Bundesliga: RB Leipzig sticht wohl BVB aus und schnappt sich Brian Brobbey von Ajax Amsterdam

RB Leipzig hat sich wohl die Dienste von Brian Brobbey von Ajax Amsterdam gesichert. Dabei stechen die Roten Bullen auch den BVB aus.

Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Demnach verlängert der 19-jährige Stürmer seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Ajax nicht und wird sich stattdessen den Sachsen ablösefrei anschließen.

Anfang Februar hatte Amsterdams Sportdirektor Marc Overmars den Abgang des Youngsters im Sommer bestätigt ("Wir finden es schade und haben alles getan, um ihn länger bei Ajax zu halten. Aber es ist sein gutes Recht"), ehe er nur wenige Wochen später zurückruderte und erklärte, man werde "alles tun", um mit ihm zu verlängern. Brobbey sei "ein wichtiger Teil unserer Zukunftspläne", führte Overmars aus.

Auch dem BVB wurde seit längerem Interesse an dem Niederländer nachgesagt, laut Radio Catalunya waren die Bemühungen der Schwarz-Gelben sogar sehr konkret.

Brobbey gilt als eines der größten Talente der Niederlande und läuft seit der C-Jugend für Ajax auf. Zumeist kam er in der zweiten Mannschaft des Tabellenführers der Eredivisie zum Einsatz, in elf Spielen für die Profis traf er in dieser Saison jedoch bereits viermal.