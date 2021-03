RB Leipzig - FC Bayern: Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Topspiel in der Bundesliga! Am 27. Spieltag empfängt RB Leipzig den FC Bayern zum Duell des Zweiten gegen den Tabellenführer. SPOX verrät Euch, wann das Spiel stattfindet und wo Ihr den Bundesliga-Kracher live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

RB Leipzig gegen FC Bayern: Termin, Datum, Ort, Anstoß, Infos

Nach einer kurzen Pause wegen der ersten Qualifikationsspiele zur WM 2022 in Katar rollt am kommenden Wochenende wieder der Ball in der Bundesliga. Im Mittelpunkt des 27. Spieltags steht das absolute Topspiel zwischen RB Leipzig und Rekordmeister FC Bayern München. Das Spiel wird am Samstag, 3. April, um 18.30 Uhr in der Red Bull Arena angepfiffen.

Der FC Bayern geht mit einem Vorsprung von vier vier Punkten auf Verfolger RB Leipzig in das Spitzenspiel. Mit einem Auswärtssieg wäre dem FC Bayern die nächste Meisterschaft wohl kaum mehr zu nehmen. Leipzig könnte dagegen den Titelverteidiger mit einem Sieg noch vom Meisterkurs abbringen.

Der FC Bayern muss in Leipzig womöglich auf Torjäger Robert Lewandowski verzichten. Der Pole verletze sich beim WM-Qualifikationsspiel gegen Andorra. Die Behandlung der Verletzung dauert nach Angaben des polnischen Fußballverbandes "fünf bis zehn Tage".

RB Leipzig vs. FC Bayern: Die letzten fünf Duelle

In der Hinrunde trennten sich der FC Bayern und RB Leipzig nach einem sehenswerten Spiel mit 3:3. Unentschieden endeten übrigens die vergangenen vier Bundesligaduelle zwischen dem FC Bayern und Leipzig.

Wettbewerb Datum Heim Ergebnis Gast Bundesliga 05.12.2020 FC Bayern München 3:3 RB Leipzig Bundesliga 09.02.2020 FC Bayern München 0:0 RB Leipzig Bundesliga 14.09.2019 RB Leipzig 1:1 FC Bayern München DFB-Pokal, Finale 25.05.2019 FC Bayern München 3:0 RB Leipzig Bundesliga 11.05.2019 RB Leipzig 0:0 FC Bayern München

RB Leipzig - FC Bayern, Übertragung: Topspiel live im TV und Livestream

Im TV seid Ihr live und exklusiv bei Sky dabei. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Samstagsspiele der Bundesliga live.

Die Vorberichterstattung beginnt um 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport UHD. Auf diesen beiden Kanälen könnt Ihr dann ab 18.30 Uhr auch das Spiel sehen. Kommentator ist Wolff Fuss.

Sky-Kunden können das Spiel im Livestream via SkyGo-App verfolgen. Nicht-Kunden sind mit einem Sky Ticket (monatlich kündbar) dabei.

Die Höhepunkte des Spieles zeigt DAZN rund 40 Minuten nach Spielende. Der Streamingdienst stellt grundsätzlich die Höhepunkte aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga auf seiner Plattform auf Abruf bereit.

DAZN hat auch Live-Fußball aus der Bundesliga in seinem Angebot. So laufen beispielsweise alle Freitagsspiele bei DAZN.

Ein DAZN-Abonnement koste Euch entweder 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Neukunden können DAZN erst einmal einen Monat kostenlos testen. Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats könnt Ihr das Abo kostenfrei kündigen.

RB Leipzig vs. FC Bayern: Topspiel heute im Liveticker

Komplett kostenfrei könnt Ihr das Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag