RB Leipzig - Eintracht Frankfurt heute live im TV, Livestream und Liveticker

RB Leipzig ist am 25. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt gefordert. SPOX sagt Euch, wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das könnte ziemlich interessant und spannend werden: Am 25. Spieltag der Bundesliga nehmen es RB Leipzig und Eintracht Frankfurt miteinander auf. Während die Sachsen weiter Druck auf Spitzenreiter Bayern München ausüben wollen, möchten die Hessen ihren Champions-League-Platz verteidigen.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt: Datum, Zeit, Ort

Das Duell findet am heutigen Sonntag, den 14. März statt, los geht es um 15.30 Uhr. Schauplatz ist die Red Bull Arena in Leipzig, deren Ränge wegen der Coronavirus-Pandemie und der damit einhergehenden öffentlichen Einschränkungen aber leider leer bleiben müssen. Die Begegnung in der Hinrunde endete 1:1.

Beide Teams visieren die Champions-League-Plätze an.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt live im TV und Livestream

Im Free-TV werdet Ihr das Spiel heute nicht verfolgen können, dafür aber bei Sky. Der Bezahlsender überträgt samstags bekanntlich sämtliche Bundesliga-Partien. Leipzig gegen Frankfurt läuft auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD, das Programm beginnt um 14.30 Uhr, also eine Stunde im Vorfeld.

Ihr habt auch die Möglichkeit, Leipzig gegen Frankfurt per Livestream via Sky Go oder Sky Ticket zu sehen. Als weitere Option bietet Sky für 15 Euro ein Ticket an, mit dem Ihr die Bundesliga und 2. Bundesliga seit Freitag noch bis zum morgigen Montag, 15. März um 23 Uhr live und exklusiv erleben könnt.

Sofern Euch eine Zusammenfassung zu der Begegnung in der Red Bull Arena genügen sollte, dann schaut doch gerne ab 18 Uhr bei DAZN vorbei. Der Streaminganbieter hat 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform die Highlights für Euch parat.

Geboten bekommt Ihr bei DAZN aus der Welt des Fußballs live auch die Champions League, Europa League, Serie A und Primera Division. Darüber hinaus seht Ihr viel US-Sport (NFL, NBA, NHL, MLB), Wintersport, Motorsport, Handball, Tennis, Boxen, Darts, MMA, Rugby und noch mehr.

Bundesliga: RB Leipzig - Eintracht Frankfurt im Liveticker

RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt lässt sich übrigens auch SPOX nicht entgehen. Damit Euch während der 90 Minuten nichts entgeht, bieten wir Euch einen Liveticker an.

Bundesliga: Begegnungen und Ergebnisse am 25. Spieltag

Termin Heim Ergebnis Gast 12.03., 20:30 FC Augsburg 3:1 Mönchengladbach 13.03., 15:30 VfL Wolfsburg 5:0 Schalke 04 13.03., 15:30 Union Berlin 2:1 1. FC Köln 13.03., 15:30 1. FSV Mainz 05 1:0 SC Freiburg 13.03., 15:30 Werder Bremen 1:3 Bayern München 13.03., 18:30 Borussia Dortmund 2:0 Hertha BSC 14.03., 13:30 Bayer Leverkusen -:- Arminia Bielefeld 14.03., 15:30 RB Leipzig -:- Eintracht Frankfurt 14.03., 18:00 VfB Stuttgart -:- 1899 Hoffenheim

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle vor den Sonntagsspielen