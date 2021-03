FC Bayern - VfB Stuttgart heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Einzug ins Champions-League-Viertelfinale empfängt der FC Bayern München in der Bundesliga nun den VfB Stuttgart. SPOX sagt, wie Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Bayern - VfB Stuttgart: Termin und Spielort

Kann der FC Bayern München den sechsten Pflichtspiel-Erfolg in Serie feiern und den Vorsprung in der Bundesliga-Tabelle von mindestens vier Punkten aufrechterhalten?

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick wird am heutigen Samstag, den 20. März vom VfB Stuttgart herausgefordert. Das Duell im Rahmen des 26. Spieltags der Bundesliga beginnt um 15.30 Uhr und findet in der Münchner Allianz-Arena statt, die wegen der Coronavirus-Pandemie allerdings leer bleibt.

Begegnung: FC Bayern - VfB Stuttgart

FC Bayern - VfB Stuttgart Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Datum: 20. März 2021

20. März 2021 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München TV: Sky

Während der FCB die Tabelle der ersten deutschen Spielklasse anführt, befindet sich der VfB derzeit auf dem achten Rang. Eine geringe Chance auf einen Europa-League-Platz besteht sicherlich noch. Die Schwaben haben von den letzten fünf Spielen drei gewonnen.

FC Bayern - VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream

Gezeigt wird das Aufeinandertreffen zwischen den Bayern und den Stuttgartern heute live bei Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt bekanntlich alle Samstagsspiele der Bundesliga. Zu sehen gibt es Bayern-Stuttgart ab 15.15 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD.

Sky könnt Ihr mit Sky Go und Sky Ticket auch via Livestream nutzen.

Auf DAZN gibt es die Samstagsspiele der Bundesliga live nicht zu sehen. 40 Minuten nach Abpfiff sämtlicher Partien stehen Euch auf der Plattform aber die Highlights in der Zusammenfassung zur Verfügung.



DAZN zeigt Euch im Bereich Fußball neben den Freitagsspielen der Bundesliga live auch die Champions League, die Europa League, die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1.

FC Bayern - VfB Stuttgart heute im Liveticker

Bayern gegen Stuttgart könnt Ihr heute auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Dort wird Euch nichts entgehen.

Bundesliga: Begegnungen am 26. Spieltag

Termin Heim Ergebnis Gast 19.03., 20:30 Arminia Bielefeld 0:1 RB Leipzig 20.03., 15:30 Bayern München -:- VfB Stuttgart 20.03., 15:30 Eintracht Frankfurt -:- Union Berlin 20.03., 15:30 1. FC Köln -:- Borussia Dortmund 20.03., 15:30 Werder Bremen -:- VfL Wolfsburg 20.03., 18:30 Schalke 04 -:- Mönchengladbach 21.03., 13:30 1899 Hoffenheim -:- 1. FSV Mainz 05 21.03., 15:30 Hertha BSC -:- Bayer Leverkusen 21.03., 18:00 SC Freiburg -:- FC Augsburg

