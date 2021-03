FC Bayern vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga steht ein absoluter Kracher bevor: Am 24. Spieltag treffen im "deutschen Clasico" Meister FC Bayern München und Vizemeister Borussia Dortmund aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Topspiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Mit dem kostenlosen DAZN-Probemonat die Highlights von Bayern München gegen den BVB auf der Plattform schauen!

Der BVB hätte zu keinem besseren Zeitpunkt wieder zurück in Form finden können. Sieben Punkte aus den letzten drei Bundesligaspielen nahmen die Dortmunder mit nach hause. Zudem waren sie auch in der Champions League und im DFB-Pokal erfolgreich. Nach einigen holprigen Wochen haben die Schwarz-Gelben ihre Blicke also wieder in Richtung Champions-League-Plätze gerichtet.

Heute gegenüber steht jedoch mit dem FC Bayern München der Meister und Champions-League-Sieger der vergangenen Saison. Auch die Münchner scheinen ihre kurze Schwächephase nach dem deutlichen 5:1-Sieg gegen den 1. FC Köln überwunden zu haben. Es ist also alles angerichtet!

Der "deutsche Clasico" zwischen Bayern München und Borussia Dortmund steigt am heutigen Samstag, den 6. März, die Münchner Allianz-Arena dient dabei als Spielstätte. Um 18.30 Uhr wird das Topspiel des 24. Spieltags dann angepfiffen.

© getty Die Bayern sind nach dem 5:1-Sieg über Köln wieder auf Kurs.

FC Bayern vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und Livestream

Die heutige Übertragung im TV und Livestream übernimmt Sky. Auf Sky Sport Bundesliga UHD bzw. Sky Sport Bundesliga 1 HD startet die Vorberichterstattung bereits eine Stunde vor Anpfiff. Danach fungiert Wolff Fuss als Kommentator. Den kostenpflichtigen Sky-Livestream könnt Ihr mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket freischalten.

Zwar überträgt DAZN das Spiel nicht live und in voller Länge, dafür gibt es die Highlights der Partie bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf der Plattform. Zudem hat der Streamingdienst die Highlights der kompletten 1. und 2. Bundesliga im Angebot.

Beim "Netflix des Sports" könnt Ihr jedoch nicht nur Highlights, sondern auch volle Spiele live sehen. Zum DAZN-Repertoire zählen unter anderem ganze Spiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division, Champions League, Europa League und Nations League.

Weitere Sportarten, die der Anbieter zeigt, sind die US-Sportarten (NFL, NHL, MLB, NBA), Tennis, Darts, Handball, Motorsport, Radsport, Wintersport, Rugby und Kampfsport.

Für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr könnt Ihr auf das ganze DAZN-Angebot zugreifen. Vorher besteht die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

FC Bayern vs. BVB (Borussia Dortmund) im Liveticker

Auch bei SPOX darf das Spiel natürlich nicht fehlen. Bei uns könnt Ihr Bayern gegen Dortmund im Liveticker mitverfolgen und alle spielentscheidenden Aktionen verfolgen.

Bundesliga: Die Tabelle am 24. Spieltag