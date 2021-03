FC Bayern - BVB: Bundesliga heute im Liveticker

In der Bundesliga dürfen sich die Fans heute auf ein Topspiel freuen: Der FC Bayern München empfängt im "deutschen Clasico" Borussia Dortmund. Das Spiel des 24. Spieltags gibt es hier bei SPOX im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Es verspricht ein tolles Spiel zu werden, denn die Dortmunder sind aktuell wieder in Topform. In den vergangenen Wochen feierten die Schwarz-Gelben Erfolge in der Bundesliga, Champions League und im DFB-Pokal. Der FC Bayern bezwang den 1. FC Köln am 23. Spieltag mit 5:1 und ist ebenfalls gut drauf.

Vor Beginn:

Angepfiffen wird die Partie um 18.30 Uhr in der Allianz-Arena in München.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Bundesliga-Topspiel am 24. Spieltag zwischen Bayern München und Borussia Dortmund.

Bundesliga: Die Rekordspieler aus Frankreich - König Ribery verliert seinen Thron © getty 1/21 Am 24. Spieltag der Bundesliga kann Jonathan Schmid vom SC Freiburg Bayern-Legende Franck Ribery bei den Bundesligaspielen einholen. Damit wäre er neuer französischer Rekordspieler der Liga. SPOX zeigt Euch die Top 20 der Rekord-Franzosen. © getty 2/21 20. JEROME ROUSSILLON (VfL Wolfsburg): 69 Spiele, 4 Tore - im Verein seit 2018. © getty 3/21 19. MARC PFERTZEL (VfL Bochum): 73 Spiele, 2 Tore - in Bochum von 2007 bis 2011, heute im Ruhestand. © getty 4/21 18. FABRICE EHRET (1. FC Köln): 75 Spiele, 4 Tore - in Köln von 2011 bis 2014, heute im Ruhestand. © getty 5/21 17. ALASSANE PLEA (Borussia Mönchengladbach): 80 Spiele, 25 Tore - im Verein seit 2018. © getty 6/21 16. MOUSSA NIAKHATE (FSV Mainz 05): 87 Spiele, 5 Tore - im Verein seit 2018. © getty 7/21 15. ABDER RAMDANE (Hansa Rostock, SC Freiburg): 89 Spiele, 7 Tore - in Rostock von 1998 bis 2000, in Freiburg von 2005 bis 2005, anschließend Karriereende. © getty 8/21 14. BENJAMIN STAMBOULI (FC Schalke 04): 99 Spiele, 0 Tore - im Verein seit 2016. © getty 9/21 13. DAYOT UPAMECANO (RB Leipzig): 103 Spiele, 4 Tore - im Verein seit 2017. © getty 10/21 12. BENJAMIN PAVARD (FC Bayern, VfB Stuttgart): 110 Spiele, 5 Tore - in Stuttgart von 2016 bis 2019, seit 2019 in München. © getty 11/21 11. VALERIEN ISMAEL (Werder Bremen, FC Bayern, Hannover 96): 113 Spiele, 8 Tore - in Bremen von 2003 bis 2005, in München von 2005 bis 2008, von 2008 bis 2009 in Hannover, dann Karriereende. © getty 12/21 10. JOHAN MICOUD (Werder Bremen): 123 Spiele, 31 Tore - in Bremen von 2002 bis 2006, heute im Ruhestand. © getty 13/21 9. KINGSLEY COMAN (FC Bayern): 126 Spiele, 22 Tore - im Verein seit 2015. © imago images / Pressefoto Baumann 14/21 8. GILBERT GRESS (VfB Stuttgart): 149 Spiele, 26 Tore - in Stuttgart von 1966 bis 1971, heute im Ruhestand. © getty 15/21 7. ANTHONY MODESTE (1. FC Köln, TSG Hoffenheim): 158 Spiele, 63 Tore - in Hoffenheim von 2013 bis 2015, in Köln von 2015 bis 2017, anschließend von 2018 bis 2021. Heute bei AS St.-Etienne. © getty 16/21 6. JOSUHA GUILAVOGUI (VfL Wolfsburg): 163 Spiele, 8 Tore - im Verein seit 2014. © getty 17/21 5. BIXENTE LIZARAZU (FC Bayern): 183 Spiele, 7 Tore - in München von 1997 bis 2004 und von 2005 bis 2006, danach Karriereende. © getty 18/21 4. WILLY SAGNOL (FC Bayern): 184 Spiele, 7 Tore - in München von 2000 bis 2009, anschließend Karriereende. © getty 19/21 3. MATHIEU DELPIERRE (VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim): 185 Spiele, 4 Tore - in Stuttgart von 2004 bis 2012, in Hoffenheim von 2012 bis 2014. Heute im Ruhestand. © getty 20/21 2. JONATHAN SCHMID (SC Freiburg, TSG Hoffenheim, FC Augsburg): 272 Spiele, 34 Tore - in Freiburg von 2011 bis 2015 und seit 2019, in Hoffenheim von 2015 bis 2016, in Augsburg von 2016 bis 2019. © getty 21/21 1. FRANCK RIBERY (FC Bayern): 273 Spiele, 86 Tore - in München von 2007 bis 2019. Heute bei AC Fiorentina.

FC Bayern - BVB: Die möglichen Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Süle, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

BVB: Hitz - Morey, Can, Hummels, N. Schulz - Delaney - Bellingham, Dahoud - Reus, Brandt - Haaland

FC Bayern - BVB: Bundesliga heute im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem FC Bayern und BVB gibt es heute exklusiv, live und in voller Länge bei Sky zu sehen. Die Partie läuft auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 HD. Bereits eine Stunde vor Anpfiff werden die Zuseher mit Vorberichten auf den "deutschen Clasico" eingestimmt. Wolff Fuss kommentiert die Begegnung.

Sky bietet das Topspiel zudem auch im Livestream an. Mit einem SkyGo-Abonnement oder SkyTicket könnt Ihr auf diesen zugreifen.

Bundesliga: Die Tabelle am 24. Spieltag