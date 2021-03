Bundesliga: BVB- und Bayern-Fans solidarisieren sich gegen Reform-Pläne

Vor der bevorstehenden Reform der UEFA-Klubwettbewerbe haben die Fans von Borussia Dortmund und Bayern München eine gemeinsame Erklärung abgegeben. In dem Statement positionierten sich die Anhänger klar gegen eine weitere Aufblähungen der Turniere.

"Der Fußball befindet sich in vielerlei Hinsicht bereits an einer kritischen Belastungsgrenze und darf das Rad nicht noch weiter überdrehen", heißt es in der Stellungnahme der BVB-Fanabteilung und des Club Nr. 12, der Vertretung der aktiven Bayern-Fans.

Des Weiteren forderten die Fans, dass die Qualifikation für eine Teilnahme an der Champions League ausschließlich anhand sportlicher Kriterien in der Vorsaison erfolgen dürfe und dass die Erlöse aus den internationalen Wettbewerben fairer unter den Teams aufgeteilt werden müssen. Nur so könnten "faire und ausgeglichenere und somit spannende Wettbewerbe" bestehen bleiben.

Das bestehende Format der Wettbewerbe könnte in diesem Jahr deutlich angepasst werden. Das deutete Andrea Agnelii, Chef der europäischen Klub-Vereinigung ECA, kürzlich an. Unter anderem brachte Agnelli eine Reform ins Spiel, nach der ein über mehrere Jahre ermittelter Schlüssel über die Teilnahme an der Champions League entscheiden würde und nicht nur vor vorherige Saison, wie es aktuell der Fall ist.