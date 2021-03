BVB, News und Gerüchte: Gareth Southgate verzichtet auf Nominierung von Jude Bellingham

Jude Bellingham wird nicht für die Länderspiele der englischen Nationalmannschaft nominiert werden. Der BVB kann auf ein Comeback von Mateu Morey gegen Frankfurt hoffen. Und: Ein Blick auf die Beinahe-Transfers der Dortmunder.

BVB, News: Southgate verzichtet auf Nominierung von Bellingham

Gute Nachricht für Borussia Dortmund: Ärger mit dem englischen Fußballverband bleibt dem BVB offenbar erspart. Denn: Englands Nationaltrainer Gareth Southgate wird auf die Nominierung von Jude Bellingham für die anstehenden Länderspiele verzichten.

Das berichtet die Bild. Demnach nehme Southgate Rücksicht auf die Absicht der Borussen, Bellingham nicht in seine Heimat England ausreisen lassen zu wollen.

"Wir stellen keinen Spieler ab, wenn uns dadurch Nachteile entstehen", hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc erst kürzlich erklärt. Im Falle einer Ausreise nach England hätte Bellingham bei einer Rückkehr nach Deutschland in Quarantäne gemusst. Das wollte Dortmund unbedingt verhindern.

Aus diesem Grund muss die Borussia auch keine Sanktionen fürchten. Grundsätzlich besteht für Vereine zwar eine Abstellungspflicht von Nationalspielern, aufgrund der Coronapandemie gelten im Fall von drohenden Quarantänepflichten jedoch Ausnahmen.

© imago images / eu-images

BVB, News: Dortmund hofft auf Morey-Comeback gegen Frankfurt

Mateu Morey fällt bei Borussia Dortmund aktuell aus. Der Rechtsverteidiger wird dem BVB "vorerst nicht zur Verfügung stehen", das teilte der Verein am Montag mit. Das Ligaspiel gegen den 1. FC Köln wird Morey definitiv verpassen.

Anschließend habe Morey jedoch gute Chancen, ins Mannschaftstraining zurückzukehren. Diese Bewertung solle "von Tag zu Tag" neu vorgenommen werden, so die Dortmunder. Laut dem kicker sei ein Comeback im wichtigen Spiel gegen Eintracht Frankfurt wahrscheinlich.

Dass Morey in den Planungen der Dortmunder eine wichtige Rolle einnehme, unterstrich Edin Terzic im kicker. Er habe mit Morey Gespräche über "die Positionierung und das Timing, wann er die Position verlassen soll" geführt. In der Folge habe sich das defensive Stellungsspiel des Spaniers "deutlich verbessert".

BVB: Salah, Mane und Co. standen beim BVB auf der Liste

In der Vergangenheit war der BVB an zahlreichen Spielern dran, nicht alle Transfers kamen zustande. Jürgen Klopp hatte beispielsweise bereits in Dortmund Mohamed Salah ins Auge gefasst. Allerdings: "Als ich sagte, lasst ihn uns holen, war er schon bei Chelsea", so Kloppo.

Auch an Sadio Mane zeigte die Borussia Interesse. Klopp traf sich sogar persönlich mit dem Angreifer - war jedoch nicht überzeugt. ''Er sah aus wie ein Rapper. Ich dachte mir: 'Für sowas habe ich keine Zeit''', sagte Klopp später.

Welche Spieler wechselten noch beinahe zum BVB? Wir haben eine Liste der Stars, die um ein Haar bei den Schwaz-Gelben gelandet wären, zusammengestellt.

