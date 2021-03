BVB, News und Gerüchte: Abgang von Jadon Sancho wohl beschlossene Sache

Jadon Sancho und "ein weiterer Hochkaräter" stehen beim BVB offenbar vor dem Absprung. Sebastian Kehl beerbt Michael Zorc ab 2022 offenbar als Sportdirektor der Dortmunder. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB: Sancho und "weiterer Hochkaräter" vor Abgang

Schon im vergangenen Sommer stand ein Transfer von BVB-Youngster Jadon Sancho zur Debatte, nach der laufenden Saison ist ein Wechsel des 20-jährigen Engländers offenbar beschlossene Sache. Das berichtet der kicker. Demnach sei ein Abgang Sanchos "aus wirtschaftlichen Gründen so gut wie sicher." Eine mögliche Ablösesumme wird jedoch nicht genannt.

Nach wie vor gilt die Premier League als Wunschziel des Flügelstürmers. Schon im letzten Sommer hatte Manchester United vergeblich versucht Sancho auf die Insel zu locken, damals stand eine Ablöse in Höhe von 120 Millionen Euro im Raum.

Nach einem zwischenzeitlichem Formtief fand der 20-Jährige zuletzt wieder zurück in die Erfolgsspur. In den vergangenen sieben Pflichtspielen war Sancho an neun BVB-Toren direkt beteiligt.

Darüber hinaus berichtet der kicker von "einem weiterer Hochkaräter", der die Dortmunder nach der Saison verlassen soll. Um wen es sich handelt, bleibt allerdings offen.

Jadon Sancho: Leistungsdaten 20/21

Wettbewerb Spiele Tore Assists gespielte Minuten Bundesliga 21 6 11 1.779 Champions League 6 2 3 386 DFB-Pokal 3 3 2 260 GESAMT 30 11 16 1.425

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld: Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler © getty 1/17 Borussia Dortmund hat mit dem 3:0 gegen Arminia Bielefeld den Rückstand auf die Champions-League-Plätze verkürzt. Überragender Spieler war Jadon Sancho. Bielefeld belohnte sich für die engagierte Leistung nicht. Die Einzelkritik. © getty 2/17 MARWIN HITZ: Dortmunds neue Vorerst-Nummer-Eins wurde nur wenig geprüft. War mit beiden Fäusten zur Stelle, als Kunze aus 13 Metern abzog. Im Glück, dass Cordovas Großchance auch ohne sein Einschreiten neben das Tor ging. Note: 3,5. © getty 3/17 RAPHAEL GUERREIRO: Im Vergleich zu sonst eher zurückhaltend. Der heimliche BVB-Spielmacher brauchte Zeit, um ins Spiel zu finden und auch offensiv Impulse zu setzen. Leitete die schöne Kombi ein, die zum Elfer führte. Note: 3,5. © getty 4/17 MATS HUMMELS (bis 85.): Gegen die zweitschlechteste Offensive der Liga kaum gefordert. Lediglich gegen Ende der ersten Halbzeit hatte der Abwehrchef seinen Laden einige Minuten nicht im Griff. Note: 3,5. © getty 5/17 EMRE CAN: Über weite Strecken eine sehr ordentliche Leistung. Mit einer Monster-Grätsche im Strafraum gegen Doan (71.). Can schaltete sich auch immer wieder ins Angriffsspiel der Borussia ein. Note: 3,0. © getty 6/17 MATEU MOREY: (bis 80.): Wichtige Rettungstat gegen Cordova (17.). Bei der zweiten gefährlichen Aktion des Arminen-Angreifers kurz vor dem Wechsel zu weit weg. Insgesamt aber wieder sehr solide und auch offensiv dauernd beteiligt. Note: 3,0. © getty 7/17 MAHMOUD DAHOUD: Die Rolle als Solo-Sechser und Mini-Chef im defensiven Mittelfeld bekommt ihm gut. Große Laufleistung, viel Übersicht und mit den meisten Ballaktionen (101). Belohnte sich mit seinem zweiten BVB-Treffer. Note: 1,5. © getty 8/17 GIOVANNI REYNA (bis 70.): Leicht verbessert gegenüber den letzten Wochen. Engagiert und stets anspielbar. Aber erneut teils zu überhastet. Verdaddelte den perfekten Konter über Reus (31.) und scheiterte per Schuss ans Außennetz (33.). Note: 4,0. © getty 9/17 JUDE BELLINGHAM: Kurzfristig für den fieberkranken Delaney in die Elf gerückt. Der Youngster machte seine Sache auf der Acht gut, gewann die meisten Zweikämpfe (15). Früh im Pech, als sein Torschuss (4.) noch von Bielefeld geblockt wurde. Note: 3,0. © getty 10/17 MARCO REUS (bis 80.): Der Kapitän startete als Aushilfe auf der rechten offensiven Seite. Aus dem Getümmel mit einem Lattentreffer. Wechselte später in die Mitte und holte da den Elfer raus. Im Eins-gegen-Eins mit Bielefelds Keeper ohne Glück. Note: 2,5. © getty 11/17 JADON SANCHO: Stand erst etwas neben sich und dribbelte sich sogar einmal selbst ins Aus (30.). Nach der Pause setzte er den jüngsten Aufwärtstrend aber gewaltig fort: Elfter Assist der Saison, sechstes Tor in 2021. Note: 1,5. © getty 12/17 ERLING HAALAND: Der Norweger war eine Halbzeit lang mit Tarnkappe unterwegs und kam nur auf 8 Ballkontakte, scheiterte aber gleich doppelt im Duell mit Bielefelds Keeper Ortega. Sonst macht er die blind. Uneigennützig vorm dritten Tor. Note: 4,5. © getty 13/17 THORGAN HAZARD (ab 70.): Der Belgier feierte sein Comeback nach langer Verletzungspause, konnte sich aber nicht mehr groß in Szene setzen. Note: 3,5. © getty 14/17 THOMAS MEUNIER (ab 80.): Kurzeinsatz in den letzten zehn Minuten. Ohne Einfluss aufs Spiel. Keine Benotung. © getty 15/17 REINIER (ab 80.): Mit dem ersten Ballkontakt staubte der perfekte Joker zum 3:0 ab. Sein erster Bundesliga-Treffer und des erste BVB-Tor durch einen Brasilianer seit Felipe Santana in 2013. Hatte sogar die Chance zum Doppelpack. Keine Benotung. © getty 16/17 JULIAN BRANDT (ab 85.): Mini-Einsatz am Ende. Zu kurz, um noch zu glänzen. Keine Benotung. © getty 17/17 DAN-AXEL ZAGADOU (ab 85.): Auch „Big-Zag“ mit einem Kurz-Comeback nach seiner Verletzungspause. Keine Benotung.

Dortmund: Kehl löst Zorc 2022 wohl als Sportdirektor ab

Die Nachfolge von Sportdirektor Michael Zorc bei Borussia Dortmund ist offenbar geregelt. Wie kicker und Bild am Sonntagabend berichteten, soll erwartungsgemäß Ex-Nationalspieler Sebastian Kehl (41) im Sommer 2022 das Dortmunder Urgestein Zorc (58) beerben. Bereits in der vergangenen Woche sei dies per Handschlag besiegelt worden. Der Vizemeister bestätigte die Personalie zunächst nicht.

Der frühere BVB-Kapitän Kehl ist derzeit bei den Schwarz-Gelben als Lizenzspielleiter für alle Belange rund um die Profi-Mannschaft zuständig. Zuletzt wurde auch der frühere Dortmunder Chefscout und Leiter Profifußball Sven Mislintat, derzeit Sportdirektor beim Ligarivalen VfB Stuttgart, als möglicher Zorc-Nachfolger gehandelt.

Anfang des Jahres hatte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bezüglich Kehl gesagt: "Am Ende des Tages benötige ich eine klare Sicht darauf, ob Sebastian ab 2022 das komplette Geschäft abbilden kann." Gleichzeitig hatte er angekündigt, dass im Frühjahr eine Entscheidung fallen solle.

DFB-Pokal: Dortmund gegen Gladbach

Am morgigen Dienstag ist der BVB im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Schon heute wird sich Trainer Edin Terzic den Fragen der Presse stellen. Die komplette Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Gladbach könnt Ihr ab 14 Uhr hier im Liveticker mitverfolgen.

Gladbach - Dortmund: Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach : Sommer - Ginter, Zakaria, Elvedi - Lazaro, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Stindl - Hofmann, Plea

: Sommer - Ginter, Zakaria, Elvedi - Lazaro, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Stindl - Hofmann, Plea Borussia Dortmund: Hitz - Meunier, Can, Hummels, Guerreiro - Delaney - Bellingham, Dahoud - Reus, Sancho - Haaland

BVB: Die kommenden Spiele