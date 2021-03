Bundesliga: Darum zeigt Sky Arminia Bielefeld - RB Leipzig heute nicht live im TV und Livestream

Am heutigen Freitag eröffnen Arminia Bielefeld und RB Leipzig den 26. Spieltag der Bundesliga. Warum das Spiel nicht von Pay-TV-Sender Sky übertragen wird, verrät Euch SPOX.

Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig heute live: Die Eckdaten zur Partie

Arminia Bielefeld empfängt den Tabellenzweiten RB Leipzig am heutigen Freitag. Die wichtigsten Informationen zur Begegnung im Überblick:

Datum: 19. März 2021

19. März 2021 Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Austragungsort: Schüco-Arena

Schüco-Arena Zuschauer: Nicht zugelassen, sonst 26.515 Plätze

Bundesliga: Darum zeigt Sky Bielefeld - RB Leipzig heute nicht live

Die Begegnung zwischen Arminia Bielefeld und RB Leipzig wird nicht von Pay-TV-Sender Sky übertragen, weil der Streaminganbieter DAZN die exklusiven Übertragungsrechte an allen Freitagsspielen der Bundesligasaison 2020/21 besitzt. Dafür hat der Bezahlsender die Samstagsspiele um 15.30 und 18.30 Uhr live im Programm.

DAZN hat insgesamt 40 Spiele aus dem deutschen Oberhaus im Programm und bietet obendrein alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga rund 40 Minuten nach Abpfiff an. Für das Gastspiel der Roten Bullen auf der Alm gehen Moderator Alex Schlüter und Experte Sebastian Kneißl um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sendung. Das Spiel kommentieren wird Jan Platte.

Neben deutschem Spitzenfußball hat DAZN auch die Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division live im Programm. Fans von US-Sport, Tennis, Darts, Wintersport, Kampfsport und Motorsport kommen beim "Netflix des Sports" ebenfalls voll auf ihre Kosten.

Arminia Bielefeld gegen RB Leipzig heute im Liveticker

Die Partie zwischen Arminia Bielefeld und RB Leipzig könnt Ihr außerdem im ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen. Bei uns bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst natürlich keine Tore.

© Getty Doan brachte die Arminia beim Sieg in Leverkusen in Führung.

Arminia Bielefeld - RB Leipzig: Mögliche Aufstellungen

So könnten die beiden Teams von Beginn an spielen:

DSC: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Gebauer, Prietl, Maier, Okugawa - Doan, Klos

Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Gebauer, Prietl, Maier, Okugawa - Doan, Klos RBL: Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Orban, Halstenberg - Sabitzer, Olmo, Kampl - Sorlöth, Poulsen, Nkunku

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag

RB Leipzig kann mit einem Sieg auf einen Punkt an den FC Bayern München heranrücken. Aufgrund des 1:1 gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende wuchs der Rückstand des Teams von Trainer Julian Nagelsmann auf vier Zähler an.

Arminia Bielefeld schaffte in der Vorwoche mit ddem überraschenden 2:1-Sieg über Bayer Leverkusen einen echten Befreiungsschlag und verließ somit die Abstiegsränge. Ein Sieg würde den Druck auf die direkten Konkurrenten Hertha BSC, Mainz 05 und den 1. FC Köln enorm erhöhen.