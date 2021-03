Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen: Rheinderby heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 24. Spieltag der Bundesliga hat einiges zu bieten, unter anderem das Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream gibt's hier.

Sichere Dir hier den kostenlosen DAZN-Probemonat und sieh die Highlights aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff!

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der 24. Spieltag der Bundesliga im Überblick: Alle Spiele

Nach dem Abstiegskrimi gestern geht es am heutigen Samstag vor allem um den Europapokal. Bestes Beispiel: Das Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen.

Während Leverkusen dank Negativserie noch auf dem Europa-League-Platz sechs steht, sind die Gladbacher nach der Niederlagenserie zuletzt auf den neunten Rang abgerutscht - Verlieren heute also verboten.

Ähnlich geht es den Hoffenheimern, wollen sie noch ein Wörtchen um die so begehrten internationalen Plätze mitreden. Es wartet allerdings ein harter Brocken: CL-Aspirant VfL Wolfsburg ist zu Gast.

Auf einem Champions-League-Platz findet sich auch Eintracht Frankfurt wieder, die Hessen wollen diesen heute im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart weiter verfestigen.

Und dann geht's ja auch noch um die Meisterschaft: RB Leipzig reist zum SC Freiburg und der FC Bayern empfängt den BVB zum Topspiel.

Bundesliga: Die ausstehenden Partien des 24. Spieltags

Termin Heim Gast Sa., 6. März, 15:30 Uhr Mönchengladbach Bayer Leverkusen Sa., 6. März, 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim VfL Wolfsburg Sa., 6. März, 15:30 Uhr SC Freiburg RB Leipzig Sa., 6. März, 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt VfB Stuttgart Sa., 6. März, 15:30 Uhr Hertha BSC FC Augsburg Sa., 6. März, 18:30 Uhr Bayern München Borussia Dortmund So., 7. März, 15:30 Uhr 1. FC Köln Werder Bremen So., 7. März, 18 Uhr Arminia Bielefeld Union Berlin

© getty Peter Bosz bekam zuletzt eine Jobgarantie ausgesprochen.

Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen: Rheinderby heute live im TV und Livestream

Wie so häufig in der Bundesliga schauen alle Fans ohne Pay-TV-Zugang heute in die Röhre. Lediglich Sky überträgt - und zwar alle Bundesligaspiele des Tages.

Start in den BL-Tag ist um 14.30 Uhr, dann beginnt der Bezahlsender mit der Vorberichterstattung für die Konferenz. Im Studio heute: Michael Leopold und Dietmar Hamann.

Um die beiden und alle Spiele von heute im Livestream zu sehen, benötigt Ihr entweder Zugang zur SkyGo-App oder ein Sky Ticket.

Tipp: Wer auf die Highlights der Begegnungen nicht bis zur Sportschau warten will, kann sich bereits 40 Minuten nach Abpfiff alle Höhepunkte bei DAZN anschauen.

Sichere Dir hier den kostenlosen DAZN-Probemonat und sieh die Highlights aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff!

Bundesliga im Liveticker: Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen

Ohne Kosten könnt Ihr die Bundesliga bei uns verfolgen.

© imago images / SVEN SIMON Fällt mit einem positiven Coronatest vorerst aus: Bayer Leverkusens Ausnahmetalent Florian Wirtz.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle