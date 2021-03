Arminia Bielefeld und RB Leipzig eröffnen heute Abend den 26. Spieltag der Bundesliga. Hier im SPOX-Liveticker könnt Ihr die Begegnung verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Arminia Bielefeld - RB Leipzig heute im Liveticker - Vor Beginn

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag mahnte Julian Nagelsmann, die Bielefelder nicht auf die leichte Schulter zu nehmen - Favoritenrolle hin oder her. "Unter Frank Kramer haben sie zuletzt unglaublich aggressiv gespielt, hoch verteidigt und mit enormer Laufstärke gegen Leverkusen gewonnen, was für uns eine Warnung war. Bereits im Hinspiel hatten wir das eine oder andere Problem und durchaus Glück, nicht in Rückstand geraten zu sein", so der RB-Coach.

Ungleicher könnte eine Begegnung in der Bundesliga aktuell kaum sein. Die Arminia hat sich in der Tabelle dank eines 2:1 bei Bayer Leverkusen auf einen Nichtabstiegsplatz vorarbeiten können, befindet sich als 15. Aber auch nur einen Punkt vor Hertha BSC, das auf dem Relegationsplatz liegt. Leipzig dagegen kämpft weiterhin um die Meisterschaft. Der FC Bayern ist RB momentan vier Punkte voraus.

Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Aufeinandertreffen zwischen Arminia Bielefeld und RB Leipzig! Anstoß ist um 20.30 Uhr, gespielt wird in der Bielefelder SchücoArena.

Arminia Bielefeld - RB Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen

Arminia Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Lucoqui - Maier, Prietl - Gebauer, Okugawa - Doan - Klos.

Arminia Bielefeld - RB Leipzig heute im TV und Livestream

Live zu sehen gibt es die 90 Minuten zwischen Bielefeld und Leipzig heute bei DAZN. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte an allen Freitagsspielen der Bundesliga und geht heute um 20.15 Uhr auf Sendung. Tobi Wahnschaffe begrüßt Euch als Moderator, kommentieren wird dann Jan Platte. Experte ist Sebastian Kneißl.

Um DAZN zu nutzen, stehen zwei Abo-Modelle zur Auswahl: für ein Monatsabo werden monatlich 11,99 Euro fällig, die Kosten für ein Jahresabo betragen 119,99 Euro. Die ersten 30 Tage sind für Neukunden zum Testen gratis.

