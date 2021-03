Bundesliga: Arminia Bielefeld - RB Leipzig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt des 26. Spieltags in der Bundesliga stehen sich heute Aufsteiger Arminia Bielefeld und der Tabellenzweite RB Leipzig gegenüber. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Bielefeld gegen Leipzig: Wann und wo findet die Partie statt?

Die Partie Arminia Bielefeld gegen RB Leipzig findet im Rahmen des 26. Spieltags der Bundesliga statt. Gespielt wird am heutigen Freitag, 19. März.

Der Anpfiff erfolgt um 20.30 Uhr, als Austragungsstätte dient die Schüco-Arena, in der der Aufsteiger seine Heimspiele bestreitet. Dort finden 26.515 Besucher Platz.

Arminia vs. RB: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Duell Bielefeld vs. Leipzig Könnt Ihr live und exklusiv auf DAZN sehen, eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht.

Los geht es mit der Vorberichterstattung um 20.15 Uhr, durch das Programm führen Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und Experte Sebastian Kneißl.

© Getty Doan brachte die Arminia beim Sieg in Leverkusen in Führung.

Bundesliga: Bielefeld gegen Leipzig heute im Liveticker

Auch ohne Bewegtbild könnt Ihr bei der Partie Bielefeld vs. Leipzig hautnah mitfiebern. SPOX stellt Euch zu sämtlichen Spielen im deutschen Profifußball einen ausführlichen Liveticker bereit, mit dem Ihr minütlich auf den aktuellen Stand gebracht werdet.

RB Leipzig - Arminia Bielefeld: Die bisherigen Duelle im Überblick

Den Vergleich der heutigen Kontrahenten gab es erst dreimal. In der Vorrunde setzte sich RB dank Treffern von Angelino und Nkunku mit 2:1 durch. In der Aufstiegssaison 2015/16 holte Leipzig in der 2. Liga vier von sechs möglichen Punkten gegen die Ostwestfalen.

Termin Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 28.11.2020 Bundesliga RB Leipzig Arminia Bielefeld 2:1 29.04.2016 2. Liga RB Leipzig Arminia Bielefeld 1:1 21.11.2015 2. Liga Arminia Bielefeld RB Leipzig 0:1

Bundesliga: Der 26. Spieltag in der Übersicht

Nachdem RB den Spieltag eröffnet, sind die weiteren Spitzenteams erst am Samstag im Einsatz. Der FC Bayern empfängt den VfB Stuttgart, der BVB reist zum 1. FC Köln. Außerdem tritt der drittplatzierte VfL Wolfsburg in Bremen an.

Termin Heim Auswärts 19.03., 20.30 Uhr Arminia Bielefeld RB Leipzig 20.03., 15.30 Uhr Bayern München VfB Stuttgart 20.03., 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Union Berlin 20.03., 15.30 Uhr 1. FC Köln Borussia Dortmund 20.03., 15.30 Uhr Werder Bremen VfL Wolfsburg 20.03., 18.30 Uhr Schalke 04 Mönchengladbach 21.03., 13.30 Uhr 1899 Hoffenheim 1. FSV Mainz 05 21.03., 15.30 Uhr Hertha BSC Bayer Leverkusen 21.03., 18 Uhr SC Freiburg FC Augsburg

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag

Wichtige Punkte haben die Roten Bullen am vergangenen Wochenende gegen Frankfurt liegen gelassen. Somit ist der Rückstand auf die Bayern auf vier Zähler angewachsen. Die Arminia hingegen schaffte mit dem Überraschungssieg in Leverkusen einen Befreiungsschlag und verließ die Abstiegsränge.