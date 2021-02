VfB Stuttgart hofft vor Hertha-Duell auf Kapitän Gonzalo Castro - Pellegrino Matarazzo freut sich auf Sami Khedira

Der VfB Stuttgart hofft am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Hertha BSC auf den Einsatz seines Kapitäns Gonzalo Castro. Der 33-Jährige soll nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel am Freitag das Abschlusstraining absolvieren. Ob Castro dann schon eine Option für das Spiel sei, "ist noch offen", sagte VfB-Coach Pellegrino Matarazzo. Es werde eng.

Verzichten muss der Coach noch länger auf Stürmer Nicolas Gonzalez wegen eines Faserrisses. "Er wird uns voraussichtlich noch mindestens vier Wochen fehlen", sagte Matarazzo. Gonzalo weilt aktuell in Argentinien bei seiner Familie. Angeschlagen ist Daniel Didavi, der wegen muskulärer Probleme individuell trainiert. Abwehrspieler Marc Oliver Kempf hat indes eine Erkältung auskuriert.

Im Blickpunkt steht am Samstag die Rückkehr des früheren VfB-Profis Sami Khedira, der 2007 mit den Schwaben Meister geworden war. "Der VfB kann stolz sein, einen so großartigen Spieler entwickelt zu haben. Auch wenn man seine Karriere anschaut: Er hat vom Gefühl her alles gewonnen. Es tut der Bundesliga gut, so einen Spieler zurückzugewinnen. Es freut mich, auf ihn zu treffen", betonte Matarazzo.

Sami Khedira wohl nur auf der Bank

Khedira wird dabei wohl zunächst auf der Bank sitzen. Herthas Trainer Pal Dardai will den prominenten Neuzugang behutsam aufbauen.

"Sami ist für mich ein Stabilisator", sagte Dardai über Khedira, der beim VfB Stuttgart (2006 bis 2010) zum Profi wurde, bevor er für Real Madrid und Juventus Turin spielte. Es komme bestimmt der Tag, an dem "Sami von Anfang an spielen" werde, aber zuletzt hätten es Lucas Tousart und Santiago Ascacibar im defensiven Mittelfeld gut gemacht. "Diese Chance muss man beiden geben", sagte der Ungar.

Khediras Nachteil sei, "dass er einen Tick zu spät gekommen ist", meinte Dardai. Der Winterneuzugang habe die Vorbereitung nicht mitgemacht, war lange ohne Spielpraxis. Irgendwann aber komme der Moment, "wo er eine Halbzeit spielt oder mehr wie eine Halbzeit", sagte Dardai, der Khedira für seinen Einsatz im Training ausdrücklich lobte.

Hertha ist in der Liga seit sechs Spielen ohne Sieg und steht mit 17 Punkten nur auf Rang 15. Beim VfB muss Dardai auf wichtige Spieler verzichten. Dedryck Boyata, Jordan Torunarigha, Marvin Plattenhardt, Javairo Dilrosun und Jhon Cordoba fallen verletzungsbedingt aus.