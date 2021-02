DFL terminiert Spieltage 24 bis 28: Bayern München gegen Borussia Dortmund am 6. März

Das Nachholspiel zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen findet am 10. März statt. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) im Rahmen der Terminierung für die Spieltage 24 bis 28 bekannt. Terminiert wurde außerdem der Kracher zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund.

Am 3. April tritt Tabellenführer FC Bayern zudem bei Verfolger RB Leipzig an. Beide Partien des FCB werden jeweils um 18.30 Uhr angepfiffen.

An Karfreitag ruht der Ball, das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg findet stattdessen am 3. April um 20.30 Uhr statt.

In der 2. Bundesliga wird die Partie des SC Paderborn gegen den 1. FC Heidenheim, die ebenfalls in Verbindung mit den starken Schneefällen abgesagt worden war, am 23. Februar um 18.30 Uhr nachgeholt.

24. Spieltag

Freitag, 5. März 2021:

Schalke 04 - FSV Mainz 05 (20.30)

Samstag, 6. März 2021:

Hertha BSC - FC Augsburg (15.30)

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen (15.30)

TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg (15.30)

SC Freiburg - RB Leipzig (15.30)

Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart (15.30)

Bayern München - Borussia Dortmund (18.30)

Sonntag, 7. März 2021:

1. FC Köln - Werder Bremen (15.30)

Arminia Bielefeld - 1. FC Union Berlin (18.00)

25. Spieltag

Freitag, 12. März 2021:

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach (20.30)

Samstag, 13. März 2021:

VfL Wolfsburg - Schalke 04 (15.30)

1. FC Union Berlin - 1. FC Köln (15.30)

FSV Mainz 05 - SC Freiburg (15.30)

Werder Bremen - Bayern München (15.30)

Borussia Dortmund - Hertha BSC (18.30)

Sonntag, 14. März 2021:

Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld (13.30)

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt (15.30)

VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim (18.00)

26. Spieltag

Freitag, 19. März 2021:

Arminia Bielefeld - RB Leipzig (20.30)

Samstag, 20. März 2021:

Bayern München - VfB Stuttgart (15.30)

Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin (15.30)

1. FC Köln - Borussia Dortmund (15.30)

Werder Bremen - VfL Wolfsburg (15.30)

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach (18.30)

Sonntag, 21. März 2021:

TSG Hoffenheim - FSV Mainz 05 (13.30)

Hertha BSC - Bayer Leverkusen (15.30)

SC Freiburg - FC Augsburg (18.00)

27. Spieltag

Samstag, 3. April 2021:

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt (15.30)

Bayer Leverkusen - Schalke 04 (15.30)

VfL Wolfsburg - 1. FC Köln (15.30)

FSV Mainz 05 - Arminia Bielefeld (15.30)

FC Augsburg - TSG Hoffenheim (15.30)

RB Leipzig - Bayern München (18.30)

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg (20.30)

Sonntag, 4. April 2021:

VfB Stuttgart - Werder Bremen (15.30)

1. FC Union Berlin - Hertha BSC (18.00)

28. Spieltag

Freitag, 9. April 2021:

Arminia Bielefeld - SC Freiburg (20.30)

Samstag, 10. April 2021:

Bayern München - 1. FC Union Berlin (15.30)

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg (15.30)

Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach (15.30)

Werder Bremen - RB Leipzig (15.30)

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund (18.30)

Sonntag, 11. April 2021:

Schalke 04 - FC Augsburg (15.30)

1. FC Köln - FSV Mainz 05 (18.00)

Montag, 12. April 2021:

TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen (20.30)