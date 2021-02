Bastian Schweinsteiger über Trainerberuf: "Ich weiß, wie man erfolgreich sein kann"

Rio-Weltmeister und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger kann sich ein weitergehendes Engagement im Fußball vorstellen.

"Mich reizt eine Position, auf der man wirklich etwas gestalten kann, auch Verantwortung trägt. Ich weiß, wie man erfolgreich sein kann", sagte der frühere Bayern-Star und Nationalmannschaftskapitän dem DFL-Magazin: "Einem Verein oder einem Verband zu helfen, das zu schaffen, das wäre in der Zukunft etwas, das ich mir vorstellen kann."

Schweinsteiger, der Ende 2019 in den USA seine aktive Laufbahn beendet hat, lobte das Niveau der Bundesliga: "Taktisch hat sich viel weiterentwickelt. Das Tempo hat sich gesteigert." Die Liga sei insgesamt attraktiver geworden, dies habe Schweinsteiger nach seinem Bundesliga-Abschied 2015 auch in England, wo er in der Premier League für Manchester United aktiv war, und während seiner Zeit bei Chicago Fire in Amerika erfahren.