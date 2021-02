1. FC Köln: Operation bei Sebastiaan Bornauw wegen allergischer Reaktion verschoben

Schlechte Nachrichten für den 1. FC Köln und Abwehrchef Sebastiaan Bornauw: Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, konnte die für Mittwoch geplante Operation am Rücken des Belgiers nicht durchgeführt werden.

"Aufgrund einer allergischen Reaktion Bornauws auf die Narkose" wurde der Eingriff verschoben und soll nun "in den kommenden Tagen nachgeholt" werden.

Der 21-Jährige hatte zuletzt über Schmerzen am Rücken geklagt und mehrere Spiele verpasst. Bei Untersuchungen wurde eine knöcherne Veränderung an der Wirbelsäule diagnostiziert, die mit einem "minimalinvasiven Eingriff bei einem Spezialisten in Belgien" hätte entfernt werden sollen.

Kölns Sport-Geschäftsführer Horst Heldt hatte zuvor prognostiziert, dass Bornauw nach dem Eingriff "in sieben bis zehn Tagen wieder auf dem Trainingsplatz steht." Bornauw hat zuletzt am 24. Januar beim 0:3 bei der TSG Hoffenheim für den FC gespielt, seitdem fehlt er.