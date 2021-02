Wer zeigt / überträgt Revierderby Schalke vs. BVB live im TV und Livestream?

Am Wochenende steht das Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund an. Wir verraten Euch, wer das Spiel live im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

Am Wochenende steht das Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund an. Wir verraten Euch, wer das Spiel live im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

Schalke - BVB: Wann und wo?

Die Begegnung zwischen den Knappen und ihren Gästen aus Dortmund findet am kommenden Samstag statt, also am 20. Februar 2021. Der Anstoß wurde auf 18.30 Uhr terminiert, die Partie ist also das Samstagabendspiel am 22. Spieltag.

Austragungsort des Spiels ist die Schalker Veltins-Arena. Zuschauer werden bei diesem Derby allerdings nicht zugelassen sein.

Wer zeigt/überträgt das Revierderby zwischen Schalke und dem BVB?

Falls Ihr gehofft habt, dass S04 gegen den BVB live im Free-TV übertragen wird, müssen wir Euch leider enttäuschen. Das Revierderby wird auch in diesem Jahr exklusiv im Pay-TV gezeigt.

Die Rechte für das Spiel liegen 2021 exklusiv bei Sky. Der Münchner Fernsehsender zeigt alle Samstagsspiele in der Bundesliga exklusiv live. Für Sky-Kunden bietet der Pay-TV-Sender auch einen Livestream an, dieser kann via SkyGo abgerufen werden.

Ihr habt kein Sky-Abo? In dem Fall könnt Ihr entweder einen Monatspass via SkyTicket erwerben oder aber nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die ausführlichen Highlights des Derbys auf DAZN sehen. Der Streamingdienst zeigt alle Bundesliga-Highlights weniger als eine Stunde nach Spielende.

Auch für DAZN braucht Ihr ein Abo. Das "Netflix des Sports" kostet einmalig 119,99 Euro für ein Jahresabo oder aber alternativ 11,99 Euro pro Monat. Falls Ihr noch kein DAZN-Abonnent seid, könnt Ihr den Streamingdienst allerdings zunächst einen Monat lang kostenlos testen.

Neben den Highlights in der Bundesliga zeigt DAZN jede Menge Livesport, darunter zum Beispiel Fußball (Champions League, Europa League, Primera Division, Serie A, Ligue 1, MLS, ausgewählte Bundesliga-Spiele), US-Sport (NFL, NBA, MLB, NHL), Wintersport, Kampfsport, Tennis, Golf, Darts und vieles mehr.

Schalke vs. BVB: Revierderby im Liveticker

Natürlich könnt Ihr das Revierderby auch im Liveticker verfolgen. Dafür seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Bei uns verpasst Ihr kein Tor, keine Karte und keine Auswechslung.

Zum Liveticker des Revierderbys kommt Ihr hier.

Schalke gegen BVB: Die letzten Duelle

Der BVB hat die letzten beiden direkten Duelle gegen den großen Rivalen für sich entschieden. In den beiden Heimspielen setzten sich die Borussen deutlich durch. Der letzte Dortmunder Sieg auf Schalke erfolgte in der Saison 2018/2019, damals setzte sich Dortmund mit 2:1 gegen die Königsblauen durch.

Saison Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 2020/2021 Bundesliga Borussia Dortmund FC Schalke 04 3:0 2019/2020 Bundesliga Borussia Dortmund FC Schalke 04 4:0 2019/2020 Bundesliga FC Schalke 04 Borussia Dortmund 0:0 2018/2019 Bundesliga Borussia Dortmund FC Schalke 04 2:4 2018/2019 Bundesliga FC Schalke 04 Borussia Dortmund 1:2

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag

Die Königsblauen haben bereits neun Punkte auf den Relegationsrang, Arminia Bielefeld hat allerdings ein Spiel weniger. Borussia Dortmund steht ebenfalls unter Zugzwang, wenn der BVB die Champions-League-Plätze nicht verpassen will.