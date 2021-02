VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach schließen den heutigen Bundesliga-Sonntag ab. Hier werdet Ihr aufgeklärt, wo Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das dürfte spannend werden! In der vorletzten Paarung des 21. Bundesliga-Spieltags duellieren sich der VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach.

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach: Termin, Spielort

Die Niedersachsen und die Fohlen treffen am heutigen Sonntag, den 14. Februar aufeinander, Anstoß ist um 18 Uhr. Gespielt wird in der Wolfsburger Volkswagen Arena, die bedingt durch die Corona-Pandemie leider leer bleiben muss.

Ob die starken Wolfsburgen ihren Tabellenplatz verteidigen können? Der VfL ist aktuell auf Dritter, was ihn zur Teilnahme an der Champions League berechtigen würde.

Eine Region, in die sich Gladbach im Bestfall noch bewegen möchte. Das Team von Marco Rose, das im Achtelfinale der Königsklasse auf Manchester City trifft, ist momentan Siebter. Die beiden Teams trennen sechs Punkte.

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach im TV und Livestream

Wolfsburg gegen Gladbach bekommt Ihr nicht im Free-TV zu sehen - was aber nicht bedeutet, dass die Begegnung nirgendwo gezeigt wird. Die Übertragungsrechte am Bundesliga-Sonntag liegen ja bekanntlich voll und ganz bei Sky.

Der Pay-TV-Sender strahlt das Duell auf Sky Sport Bundesliga 1 und auf Sky Sport Bundesliga 1 HD aus, geht bereits um 17.30 Uhr auf Sendung.

Termin Heim Ergebnis Gast FR, 12.02., 20:30 RB Leipzig 2:1 FC Augsburg SA, 13.02., 15:30 Borussia Dortmund 2:2 1899 Hoffenheim SA, 13.02., 15:30 Bayer Leverkusen 2:2 1. FSV Mainz 05 SA, 13.02., 15:30 Werder Bremen 0:0 SC Freiburg SA, 13.02., 15:30 VfB Stuttgart 1:1 Hertha BSC SA, 13.02., 18:30 Union Berlin 0:0 Schalke 04 SO, 14.02., 15:30 Eintracht Frankfurt -:- 1. FC Köln SO, 14.02., 18:00 VfL Wolfsburg -:- Mönchengladbach MO, 15.02., 20:30 Bayern München -:- Arminia Bielefeld

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach: Highlights auf DAZN

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach im Liveticker

Um aber noch mal zum Aufeinandertreffen zwischen Wolfsburg und Gladbach zurückzukommen: Verfolgen könnt Ihr es auch im Liveticker von SPOX. Dort entgeht Euch während des Spiels definitiv nichts.

